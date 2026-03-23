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化寶都要用App拎飛排隊？臨近清明節高峰逾4000人攞籌 網民等足5小時：大大話話幾萬個先人位

生活百科
更新時間：14:44 2026-03-23 HKT
發佈時間：14:44 2026-03-23 HKT

臨近清明節，大批市民前往各靈灰安置所拜祭先人，由於人潮眾多，往往需要更多時間輪候化寶爐。近日，有前往曾咀靈灰安置所拜山的網民指出，現時輪候化寶爐原來也需要用排隊App取籌，更指自己取到的籌號為4763位，另有市民從中午等到傍晚，整整等足5小時才能使用化寶爐，笑言：「香港人落到下面開餐都係要排The Gulu（排隊管理系統）。」

化寶都要用App拎飛排隊？臨近清明節高峰逾4000人攞籌

近日，有網民發文稱於剛過去的星期日（22日）前往曾咀靈灰安置所，發現拜山人潮眾多，就連化寶爐都要用上「The Gulu」排隊！「The Gulu」為一款排隊遙距取票App，除了餐廳攞籌，亦有訂位及預約服務。樓主於中午時分經App領取籌號，當時排在「4763」位，即需等候2400多位，感嘆人潮之多，最後決定放棄並使用「代化寶服務」。

網民等足5小時：大大話話幾萬個先人位

帖文引起網上熱議，有網民驚訝傳統儀式亦被「電子化」，如輪候熱門餐廳一樣需要排長龍及用App取號，笑言：「香港人落到下面開餐都係要排The Gulu。」、「都冇辦法，個度大大話話幾萬個先人位，有廿個左右大型化寶位算係咁。一係就等話左清明先去就唔洗等，人都唔多個」、「呢個apps真心堅。」此外，有同日前往的網民分享誇張經歷，指中午12時取籌後一直等到下午5時，前後耗時約5小時：「我上年都係11/12點到，都唔明點解今日咁多人。」

來源：ThreadsFacebook

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