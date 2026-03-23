李居明-四時可愛唯春日 一事能狂便少年｜李居明大師會客室

「四時可愛唯春日，一事能狂便少年」 這是王國維在《曉步》中的詩句。當我們唸誦這首詩時，除了投入春天的好景，玄學觀之，其實催旺「一四同宮」的文昌貴人。

「一事能狂便少年」，這句話是我送給年輕一代最好的建議。人怎樣可以成功呢？很多年輕人不知道將來該做甚麼，其實問問自己最喜歡甚麼？只要你肯投入百分之百，甚至更多的熱情進去，瘋狂地去做那件事，成功也必然會隨之而來。 當你處於那種「狂」的狀態時，你永遠都是最年輕的，成功者先要有一股「狂」勁和熱情。

今年適逢丙午年，這是一個火旺的年份。對於八字要火的朋友來說，今年是關鍵的轉機，也代表那股瘋狂的上進心。我今年特別製作了「春」字吉祥物，很多讀者反映都不約而同地發生了驚喜的好事。可見「春天」確實是四季中最可愛的季節。

順應四時而食

除了運勢，春天的養生更是一門大學問。詩句中的「四時」是指甚麼呢？就是順應四時而食：春天吃芽，夏天吃瓜，秋天吃果，冬天吃根。

為甚麼春天要吃芽？從中醫角度看，春天是木多的季節，對應肝臟。肝氣若鬱結，人就容易疲倦、焦躁。應多吃各式各樣的植物嫩芽，如芽菜、苜蓿、薺菜、豌豆苗等新鮮嫩芽，能疏通肝氣，啟動人體生發之氣，就是最好的藥引。

我特別推薦大家吃芽菜，例如芽菜炒瘦肉，加入韭菜，「醬爆豆芽」很出名。還有一道近乎失傳的家常菜，叫「師姑枕頭」，就是用腐皮包裹炒過的芽菜肉絲與雲耳，煎得金黃酥脆，通常是不放肉的，是齋菜。春天大家多吃芽菜、菠菜、春菜，就是在養你的肝。

西方文化在春天則流行喝薄荷茶。薄荷加點檸檬與蜜糖。這種飲品現在非常流行，與我們吃芽菜的道理異曲同工。

夏天要吃「瓜」散熱有功，冬瓜、苦瓜、西瓜皆是應季好物；秋天是收成的季節，最多當造的成熟果實；冬天令人想到熱哄哄的煨蕃薯！冬天要多吃根莖類食物，補充澱粉，積蓄能量，這些都是中國人順應時節的生活智慧。

「四時可愛唯春日，一事能狂便少年」一個人若能投入百分百甚至更多的熱情在自己熱愛的事情上，便能永遠有年輕的熱情，成功也隨之而來。

中華古文化智慧認為人應順應四時而食，飲食要選擇當造食材，令自己當時得令、身心康寧。

大四喜與四大護

除了「四時」之外，還有「四喜」。中國人常說「大四喜」是洪邁先生在《容齋四筆》中寫道，人生四大喜悅是「久旱逢甘露、他鄉遇故知、洞房花燭夜、金榜題名時」。「久旱逢甘露」會不會就是當你口袋乾塘時突然中六合彩呢？

人生更需「四大護」，我們常說「天時、地利、人和」，但最重要是有「神護」庇佑，便是圓滿。真言宗的京都祖庭叫「神護寺」。當你擁有天時的契機、地利的風水、人和的貴人，再加上神靈的守護，這便是人生最高境界的「四大護」，對於凡夫，有神護是一種心靈及自信的加持法。