內地客鹹田灣士多租露營用品遭索$1600「按金」？網民質疑誤解收費「這波我站商家」 店方咁回應……

香港城郊共融，從城市到郊外不需花上長時間，隨時都能到郊野享受放鬆時間，西貢外島更是美景處處，吸引市民及遊客前往，更成為內地旅客露營的熱門勝地。近日，有來自湖南的內地網民於小紅書上，分享早前光顧西貢鹹田灣一間士多為「黑心商家」，直指租借露營用品被索取$1600「按金」，欲更換被野豬破壞的帳篷不果，指店家向他索取賠償為「真的太欺負人了！」對於事主的指控，大多網民認為實情為誤解收費，並支持店家索取賠償的做法，至於店方亦就此事件作出回應。

內地客鹹田灣士多租露營用品遭索$1600「按金」？

近年不少內地旅客來港時喜歡到西貢露營，感受一下大自然的氣息，每逢假日各大露營地方都非常熱鬧。作為旅客，部份人士可能希望輕裝旅遊，故此沒有自備露營用品，選擇向附近士多租借露營裝備。最近，一位來自湖南的內地網民於小紅書上，分享早前光顧鹹田灣一間士多為「黑心商家」，他們一行人到士多租借帳篷，「開口就要$340一個，搭帳篷加$50，收帳篷再加$50，加起來$440！」

隨後，事主直言店方要收取$1,600「押金」（即按金），「還要扣押港澳通行證？這也太離譜了吧！」事主上載一張$1,590收據，直言店方「押金實收1,600，這個單據與收費不符，這個是我們的押金條」事主付款後於店方指定區域搭帳篷，帳篷剛搭好便被野豬破壞，「野豬就像士多店老闆的合作商似的，直接把帳篷拱跑了」，事主表示找回帳篷時已被破壞，他們與店方討論更換帳篷遭拒絕，「死活不同意，開口就要賠$680？上網一查同款帳篷全新才160！這不是敲詐是甚麼？真的太欺負人了」

網民質疑事主誤解收費「這波我站商家」

帖文引起網民熱議，惟事主似乎圍爐失敗，大部份網民直言他指控無理，甚至根本誤解租金與按金收費，「押金哪裏收你1600？寫了3個帳篷540，哪裏開口就340一個？總共收了你1,600，含了所有費用，其中押金只是500，何來押金1600，弄壞了不想賠，討不了便宜就在那邊扭曲事實」。

有網民直言選擇露營便要自己承擔於戶外的風險，「你去野外，你就要有面對野豬的準備，這是你要承擔的責任，不是老闆啊！而且想帳篷便宜就自己背物資上去啊」、「野豬又不是老闆養的，弄壞了帳篷賠錢不是應該的嗎？」、「租用物件破壞了要賠償是常識！」、「壞了就是賠錢，覺得貴也可以不租或者自己帶，不懂在避雷甚麼」。

網民為店方伸冤，認為收費都是明碼實價，「金錢換方便乃常態，明碼實價，如要扣押證件，你可以選擇唔租，大家都有選擇權」、「扣證件不都是商量好的嗎？不然肯定很多人弄壞不賠，聽到他要扣押證件可以直接拒絕，不要在這家店消費就行了」、「我覺得商家沒問題，這些東西都是明碼實價的，不接受就可以不消費，沒有強逼你的」。

網友解釋押金就是押着，事後退還用品時便被歸還押金，「又不是不會還給你，不想借自己帶啦！」、「押證件就是預防你東西壞了直接跑回去，老闆都知道這些套路」。

店方澄清：我哋清楚列明收費

對於有內地旅客怒斥鹹田灣士多收費及處理手法，《星島頭條》記者找到一張該士多收費表，列明每個二人營收費$180、每個捲蓆$30、每個睡袋$50、每10支營釘按金為$50、帳篷按金為$500或以身份證抵押。翻查事主上載的收據共租借3個二人營（共$540）、5個捲蓆（共$150）、5個睡袋（共$250）、3組營釘按金共$150，加上$500的租營按金，收費一共$1,590實與收據相符，故此收據上的費用實為租金與按金，並非如事主所言的「押金實收1600，這個單據與收費不符，這個是我們的押金條」。

為了進一步拆解收費計算，記者聯絡該間士多負責人了解。負責人對於事主帖文形容感到冤枉，表示自己已是第4代經營，一直以來收費都是明碼實價，她解釋其實根本沒有提供搭營與收營的服務，「如果真係要我哋搭營每個收費$100，收營亦會額外收費，因為我哋都要安排人手離開店舖處理，所以大多客人都會選擇自己搭營」。

至於事主表示的$1600「押金」，負責人表示「𢲷晒頭」，直言租營都要交租金：「只要租營及營釘都要畀按金，帳篷按金為$500、每10支營釘按金為$50，以前試過有人就咁將營釘或帳篷扔低，又或者還唔齊，所以要收按金。只要租超過1個帳篷，便會收取$500按金，有些客人身上未必有咁多現金，就會暫時交低證件。之前有外國人租2個營，佢哋就選擇交出$1000按金。至於佢（事主）話$1600押金，租營都要畀租金啩，佢哋叫開『押金』，可能咁樣引起誤會。」

負責人澄清收據上已包含按金以及租借費用，「我哋之後都會貼出簡體字及轉用內地人常用字眼的收費表，以免誤會。至於太陽傘按金-身份證，其實係我用嚟顯示收走證件抵一個帳篷按金的費用。我哋打開門做生意，所有收費都列明清楚，大家嚟玩就係想開心，如果不滿意收費或者暫時收走證件，客人有選擇權可以唔租，同埋我哋都會提客人拎到露營用品時影相存證保障自己，以免爭拗。」

文：RY

資料及圖片來源：小紅書