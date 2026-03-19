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公屋首派即中「六合彩」！4人家庭獲派453呎港島大單位 港媽親解「加大」原因

生活百科
更新時間：15:43 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:43 2026-03-19 HKT

不少香港家庭長年輪候公營房屋，要獲派心儀單位絕非易事。近日，一位香港媽媽在社交平台分享，她一家四口首派即獲小西灣邨一個約453呎的翻新大單位，單位空間感十足，引來大批網民羨慕。事主對能派回原區，方便子女上學及靠近家人感到無比幸運。

一家四口獲派小西灣邨公屋大單位 間隔四正牆身簇新


事主在Facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版)」發文分享，詳細講述了她由申請公屋到成功「畢業」的經歷。該名港媽表示，她於2019年以4人家庭資格申請市區公屋，在2025年3月初收到首派通知，獲派小西灣邨一個4至5人單位。她對此安排大感滿意，表示「本身住開小西灣十幾年，派近老爺奶奶屋企行路五分鐘到，主要周邊太方便了，好難唔接受小朋友都唔使轉學了」。

從相片可見，單位內部間隔四正，牆身簇新，廚房亦相當闊落。事主表示單位「全部都翻新好曬」，她睇樓後已即時簽約，並形容「牆身又乾淨，真係翻新得好新」，認為只需簡單裝修、鋪設地板及添置傢俬電器便可入住，為意外驚喜。

網民羨慕空間闊落：應該係6-8人單位嚟

這個「超級幸運」的經歷引來大量網民留言，不少人對4人家庭能獲派如此大的單位感到驚訝，紛紛表示「唔係化！4人住咁大！？」、「我4人才327呎」、「你呢個點止4-5人、應該係6-8人單位嚟」。更有網民形容事主「隔格好正，又平租，仲有小露台」、「如中六合彩一樣」，認為單位又大又近家人，是絕佳的編配。

港媽親解單位「加大」原因

面對網民的查詢，該港媽其後在留言中透露了單位「加大」的原因，因為家中有兩名成員患有「ADHD」（專注力不足及過度活躍症），所以「房屋署計4+1」。

根據房署規定，若家庭成員有特定病患，例如患有過度活躍症、需倚靠輪椅活動、四肢癱瘓、須長期於家中洗腎等，在申請時能提交有效的醫療証明文件，就可於計算家庭人數時另作一位額外成員計算。因此港媽才能獲派更大的5人單位。


圖片來源：香港公營房屋討論區(FB版) 

 

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