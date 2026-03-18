金管局收銀車2026｜3至5月時間表出爐！走勻港九新界 零手續費轉現金/增值八達通
更新時間：15:25 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:25 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:25 2026-03-18 HKT
金管局收銀車時間表2026｜找續時儲起不少硬幣，日常消費時不方便大量使用，應該如何處理？香港金融管理局（金管局）「硬幣收集計劃」設有兩輛「收銀車」，定期走勻港九新界，為各區市民提供兌換硬幣服務，日前更新3月至5月時間表，零手續費即可輕鬆將「神沙」轉為現金或增值至電子錢包，非常方便！
金管局收銀車零手續費兌換硬幣！走勻港九新界
「收銀車」定期前往港九新界各區，方便該區市民兌換硬幣。市民無需預約，只需於服務時段前往指定地方排隊辦理便可。市民攜帶硬幣到收銀車，職員將硬幣倒入膠盤並放進點算機。機器會自動分揀及計算硬幣總值，市民可選擇將款項全數兌換成現金，或增值至八達通及其他電子錢包，包括支付寶香港、WeChat Pay、拍住賞，或可以捐款至車內的公益金捐款箱。
使用收銀車注意事項 設回收上限
收銀車接受所有港元硬幣，包括$0.1、$0.2、$0.5、$1、$2、$5、$10。為了讓市民公平使用收銀車服務，每人每次的回收上限為10公斤，收銀車內設有電子磅，如超過10公斤硬幣需要點算，每次只可放10公斤硬幣入膠盤內輪候服務，超出10公斤者需要下車再次輪候。市民需確保硬幣清潔，已生鏽、發霉或沾有污水的硬幣將不被接受。
金管局收銀車3至5月時間表
兩輛「收銀車」於2026年3月至5月期間，每日上午10:00至晚上7:00，於下列地點為市民服務，部份日子會暫停服務，前往時記得留意服務地點及時間表（最新資訊以金管局官方公佈為準）。
金管局收銀車1號：
|服務日期
|地區
|停泊地點
|備註
|3月23日至3月29日
|屯門區
|
|3月24日暫停
|3月30日至4月5日
|深水埗區
|
|4月3日暫停
|4月6日至4月12日
|北區
|
|4月7日及
4月10日暫停
|4月13日至4月19日
|油尖旺區
|
|4月16日暫停
|4月20日至4月26日
|九龍城區
|
|4月23日暫停
|4月27日至5月3日
|元朗區
|
|4月30日暫停
|5月5日至5月10日
|荃灣區
|
|5月4日暫停
|5月11日至5月17日
|離島區
|
|5月13日暫停
|5月18日至5月24日
|屯門區
|
|5月21日暫停
|5月25日至5月31日
|沙田區
|
|5月27日暫停
金管局收銀車2號
|服務日期
|地區
|停泊地點
|備註
|3月23日至3月29日
|灣仔區
|
|3月25日暫停
|3月30日至4月5日
|南區
|
|4月2日暫停
|4月6日至4月12日
|西貢區
|
|4月9日暫停
|4月13日至4月19日
|沙田區
|
|4月17日暫停
|4月20日至4月26日
|中西區
|
|4月22日暫停
|4月27日至5月03日
|大埔區
|
|5月1日暫停
|
5月5日至05月10日
|黃大仙區
|
|5月7日暫停
|5月11日至5月17日
|觀塘區
|
|5月14日暫停
|5月18日至5月24日
|東區
|
|5月22日暫停
|5月25日至5月31日
|葵青區
|
|5月25日暫停
文:RY
資料及圖片來源:金管局
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