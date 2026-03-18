金管局收銀車2026｜3至5月時間表出爐！走勻港九新界 零手續費轉現金/增值八達通

金管局收銀車時間表2026｜找續時儲起不少硬幣，日常消費時不方便大量使用，應該如何處理？香港金融管理局（金管局）「硬幣收集計劃」設有兩輛「收銀車」，定期走勻港九新界，為各區市民提供兌換硬幣服務，日前更新3月至5月時間表，零手續費即可輕鬆將「神沙」轉為現金或增值至電子錢包，非常方便！

金管局收銀車零手續費兌換硬幣！走勻港九新界

金管局收銀車2026年3月至5月時間表

「收銀車」定期前往港九新界各區，方便該區市民兌換硬幣。市民無需預約，只需於服務時段前往指定地方排隊辦理便可。市民攜帶硬幣到收銀車，職員將硬幣倒入膠盤並放進點算機。機器會自動分揀及計算硬幣總值，市民可選擇將款項全數兌換成現金，或增值至八達通及其他電子錢包，包括支付寶香港、WeChat Pay、拍住賞，或可以捐款至車內的公益金捐款箱。

使用收銀車注意事項 設回收上限

收銀車接受所有港元硬幣，包括$0.1、$0.2、$0.5、$1、$2、$5、$10。為了讓市民公平使用收銀車服務，每人每次的回收上限為10公斤，收銀車內設有電子磅，如超過10公斤硬幣需要點算，每次只可放10公斤硬幣入膠盤內輪候服務，超出10公斤者需要下車再次輪候。市民需確保硬幣清潔，已生鏽、發霉或沾有污水的硬幣將不被接受。

金管局收銀車3至5月時間表

兩輛「收銀車」於2026年3月至5月期間，每日上午10:00至晚上7:00，於下列地點為市民服務，部份日子會暫停服務，前往時記得留意服務地點及時間表（最新資訊以金管局官方公佈為準）。

金管局收銀車1號：

服務日期 地區 停泊地點 備註 3月23日至3月29日 屯門區 山景邨景榮樓（近綠色郵筒） 3月24日暫停 3月30日至4月5日 深水埗區 富昌邨富旺樓 4月3日暫停 4月6日至4月12日 北區 粉嶺牽晴間露天廣場（4月6日至9日）

上水彩園邨彩園會堂側（近旭埔苑清湖閣，4月11日至12日） 4月7日及

4月10日暫停 4月13日至4月19日 油尖旺區 尖沙咀麼地道路旁停車處（近K11） 4月16日暫停 4月20日至4月26日 九龍城區 土瓜灣炮仗街（近欣榮花園） 4月23日暫停 4月27日至5月3日 元朗區 天水圍天晴邨晴喜樓（4月27日至5月1日）

錦田峻巒交通總匯（近PARK YOHO第一期對出PARK CIRCLE商場，5月2至3日） 4月30日暫停 5月5日至5月10日 荃灣區 馬灣珀麗灣第五座側貝殼廣場（5月5日至7日）

荃灣海貴路公共運輸交匯處小巴總站旁（5月8日至10日） 5月4日暫停 5月11日至5月17日 離島區 東涌迎東邨迎悅樓側（5月11日至14日）

赤鱲角暢達路南（地面運輸中心側，5月15日至17日） 5月13日暫停 5月18日至5月24日 屯門區 富泰邨賢泰樓（5月18日至20日）

屯門青山灣黃金海岸商場側（5月22日至24日） 5月21日暫停 5月25日至5月31日 沙田區 馬鞍山利安邨第三期羅馬廣場（5月25日至28日）

馬鞍山鞍祿街路旁停車處（鞍誠街花園外，5月29日至31日） 5月27日暫停

金管局收銀車2號

服務日期 地區 停泊地點 備註 3月23日至3月29日 灣仔區 天后留仙街路旁停車處（近港鐵天后站A2出口，3月23日至26日星期四）

大坑蓮花宮西街（中華大廈對出，3月27日至29日） 3月25日暫停 3月30日至4月5日 南區 鴨脷洲海怡路海怡半島第11座對開路旁 4月2日暫停 4月6日至4月12日 西貢區 西貢賽馬會大會堂停車場（4月6日至8日）

將軍澳健明邨健晴樓（4月10日至12日） 4月9日暫停 4月13日至4月19日 沙田區 大圍美林邨美桃樓 4月17日暫停 4月20日至4月26日 中西區 西營盤干諾道西169-178號及181號路旁停車處（近均益大廈二期及滙港中心，4月20日至23日）

西環堅尼地城新海旁街路旁停車處（近堅尼地城消防局，4月24日至26日） 4月22日暫停 4月27日至5月03日 大埔區 大埔寶雅苑逸和閣側（近太和體育館，4月27日至30日）

大埔富亨邨亨翠樓（5月2日至3日）

5月1日暫停 5月5日至05月10日 黃大仙區 牛池灣彩雲(一)邨甘霖樓側空地（近天主教甘霖幼稚園，5月4日至6日）

牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓（5月8日至10日） 5月7日暫停 5月11日至5月17日 觀塘區 觀塘順利邨小舞台（近利康樓） 5月14日暫停 5月18日至5月24日 東區 小西灣邨瑞隆樓側空地 5月22日暫停 5月25日至5月31日 葵青區 葵涌大窩口邨富碧樓（5月26日至28日）

葵涌葵聯邨聯欣樓（5月29日至31日） 5月25日暫停

文:RY

資料及圖片來源:金管局