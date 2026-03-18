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金管局收銀車2026｜3至5月時間表出爐！走勻港九新界 零手續費轉現金/增值八達通

生活百科
更新時間：15:25 2026-03-18 HKT
發佈時間：15:25 2026-03-18 HKT

金管局收銀車時間表2026｜找續時儲起不少硬幣，日常消費時不方便大量使用，應該如何處理？香港金融管理局（金管局）「硬幣收集計劃」設有兩輛「收銀車」，定期走勻港九新界，為各區市民提供兌換硬幣服務，日前更新3月至5月時間表，零手續費即可輕鬆將「神沙」轉為現金或增值至電子錢包，非常方便！

金管局收銀車零手續費兌換硬幣！走勻港九新界 

金管局收銀車2026年3月至5月時間表
金管局收銀車2026年3月至5月時間表

「收銀車」定期前往港九新界各區，方便該區市民兌換硬幣。市民無需預約，只需於服務時段前往指定地方排隊辦理便可。市民攜帶硬幣到收銀車，職員將硬幣倒入膠盤並放進點算機。機器會自動分揀及計算硬幣總值，市民可選擇將款項全數兌換成現金，或增值至八達通及其他電子錢包，包括支付寶香港、WeChat Pay、拍住賞，或可以捐款至車內的公益金捐款箱。

使用收銀車注意事項 設回收上限

收銀車接受所有港元硬幣，包括$0.1、$0.2、$0.5、$1、$2、$5、$10。為了讓市民公平使用收銀車服務，每人每次的回收上限為10公斤，收銀車內設有電子磅，如超過10公斤硬幣需要點算，每次只可放10公斤硬幣入膠盤內輪候服務，超出10公斤者需要下車再次輪候。市民需確保硬幣清潔，已生鏽、發霉或沾有污水的硬幣將不被接受。

金管局收銀車3至5月時間表

兩輛「收銀車」於2026年3月至5月期間，每日上午10:00至晚上7:00，於下列地點為市民服務，部份日子會暫停服務，前往時記得留意服務地點及時間表（最新資訊以金管局官方公佈為準）。

金管局收銀車1號：

服務日期 地區 停泊地點 備註
3月23日至3月29日 屯門區
  • 山景邨景榮樓（近綠色郵筒）
 3月24日暫停
3月30日至4月5日 深水埗區
  • 富昌邨富旺樓
 4月3日暫停
4月6日至4月12日 北區
  • 粉嶺牽晴間露天廣場（4月6日至9日）
  • 上水彩園邨彩園會堂側（近旭埔苑清湖閣，4月11日至12日）
 4月7日及
4月10日暫停
4月13日至4月19日 油尖旺區
  • 尖沙咀麼地道路旁停車處（近K11）
 4月16日暫停
4月20日至4月26日 九龍城區
  • 土瓜灣炮仗街（近欣榮花園）
 4月23日暫停
4月27日至5月3日 元朗區
  • 天水圍天晴邨晴喜樓（4月27日至5月1日）
  • 錦田峻巒交通總匯（近PARK YOHO第一期對出PARK CIRCLE商場，5月2至3日）
 4月30日暫停
5月5日至5月10日 荃灣區
  • 馬灣珀麗灣第五座側貝殼廣場（5月5日至7日）
  • 荃灣海貴路公共運輸交匯處小巴總站旁（5月8日至10日）
 5月4日暫停
5月11日至5月17日 離島區
  • 東涌迎東邨迎悅樓側（5月11日至14日）
  • 赤鱲角暢達路南（地面運輸中心側，5月15日至17日）
 5月13日暫停
5月18日至5月24日 屯門區
  • 富泰邨賢泰樓（5月18日至20日）
  • 屯門青山灣黃金海岸商場側（5月22日至24日）
 5月21日暫停
5月25日至5月31日 沙田區
  • 馬鞍山利安邨第三期羅馬廣場（5月25日至28日）
  • 馬鞍山鞍祿街路旁停車處（鞍誠街花園外，5月29日至31日）
 5月27日暫停

金管局收銀車2號

服務日期 地區 停泊地點 備註
3月23日至3月29日 灣仔區
  • 天后留仙街路旁停車處（近港鐵天后站A2出口，3月23日至26日星期四）
  • 大坑蓮花宮西街（中華大廈對出，3月27日至29日）
 3月25日暫停
3月30日至4月5日 南區
  • 鴨脷洲海怡路海怡半島第11座對開路旁
 4月2日暫停
4月6日至4月12日 西貢區
  • 西貢賽馬會大會堂停車場（4月6日至8日）
  • 將軍澳健明邨健晴樓（4月10日至12日）
 4月9日暫停
4月13日至4月19日 沙田區
  • 大圍美林邨美桃樓
 4月17日暫停
4月20日至4月26日 中西區
  • 西營盤干諾道西169-178號及181號路旁停車處（近均益大廈二期及滙港中心，4月20日至23日）
  • 西環堅尼地城新海旁街路旁停車處（近堅尼地城消防局，4月24日至26日）
 4月22日暫停
4月27日至5月03日 大埔區
  • 大埔寶雅苑逸和閣側（近太和體育館，4月27日至30日）
  • 大埔富亨邨亨翠樓（5月2日至3日）
     
 5月1日暫停

5月5日至05月10日

 黃大仙區
  • 牛池灣彩雲(一)邨甘霖樓側空地（近天主教甘霖幼稚園，5月4日至6日）
  • 牛池灣彩雲(二)邨玉宇樓（5月8日至10日）
 5月7日暫停
5月11日至5月17日 觀塘區
  • 觀塘順利邨小舞台（近利康樓）
 5月14日暫停
5月18日至5月24日 東區
  • 小西灣邨瑞隆樓側空地
 5月22日暫停
5月25日至5月31日 葵青區
  • 葵涌大窩口邨富碧樓（5月26日至28日）
  • 葵涌葵聯邨聯欣樓（5月29日至31日）
 5月25日暫停

文:RY

資料及圖片來源:金管局

延伸閱讀：中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份

 

 

 

 

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