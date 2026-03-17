八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）

八達通送增值額！八達通卡是數百萬市民日常生活中不可或缺的支付工具，其便利性深受大眾信賴。隨著科技發展，手機八達通將這種便利性推向全新層次，讓支付變得更爽快輕鬆。為鼓勵更多市民體驗無卡支付的流暢，八達通現正推出限時迎新推廣，新用戶只需簡單幾步即可賺取$100迎新獎賞，配合指定消費更可享額外回贈，總優惠價值高達$400！

登記手機八達通即享$100獎賞 簡單2步教學

八達通推出限時迎新推廣，新用戶只需簡單幾步即可賺取$100迎新獎賞。

想擺脫攜帶實體卡的束縛，體驗手機一拍即付的快感？現在就是最佳時機。由2026年3月16日至2026年5月16日，首次將八達通加入手機的用戶，只需在推廣期內成功登記，並完成一次滿$100或以上的消費交易，即可輕鬆賺取$100八達通增值額。無論您是iPhone、Apple Watch、Android、Samsung還是華為手機的用戶，均可參與此次推廣，享受無縫的支付新體驗。

盡享5%消費回贈 日常開支賺多$300

合資格的新客戶於各大參與商戶消費，單次付款滿$100或以上，即可享有5%的消費獎賞。合資格的新客戶於各大參與商戶消費，單次付款滿$100或以上，即可享有5%的消費獎賞。

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除了豐厚的迎新優惠，手機八達通更讓您的日常消費增添價值。在推廣期間，合資格的新客戶於各大參與商戶消費，單次付款滿$100或以上，即可享有5%的消費獎賞。回贈涵蓋範圍極廣，無論是在大型連鎖超市、便利店、美妝店，還是在快餐店或咖啡店的消費，都能變成現金回贈。

此外，優惠更延伸至交通和綠色出行領域。透過九巴官方網店或其手機應用程式APP1933購買精品或近期大熱的寵物巴士車票，同樣符合回贈資格。電動車車主於指定充電站繳付充電費用，也能享受此消費獎賞，讓您的每一次出行都更具價值。每位用戶最高可透過此計劃賺取$300的八達通增值額。



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