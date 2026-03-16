預約家庭醫學門診全攻略！HA Go手機App 3步預約 網民熱議「時地人」4招增成功機率 （附預約教學）

現時預約家庭醫學門診（前稱普通科門診）除了透過電話預約之外，其實亦可利用HA Go手機App。不過，部份市民表示難以預約，有網民於社交平台討論各種增加成功預約機率的方法，即睇網民教路4招！

HA Go手機App 3步預約家庭醫學門診

現時預約家庭醫學門診可以透過電話預約，不過可能因線路繁忙或名額已滿而失敗。而醫院管理局HA Go手機App能夠即時提供預約情況，預約成功率較高。大家可打開HA Go手機App點擊「預約家庭醫學門診」，按地區搜尋便能即時看到哪間門診仍能預約，隨後再點擊「確認預約」便可於指定時間前往門診就醫。

網民熱議「時地人」4招增成功機率

雖然手機App隨時隨地能夠預約門診，不過由於每間門診名額有限，未必能夠輕鬆成功預約。有網民於社交平台分享心得，歸納多位網民經驗得出4招可增加成功預約機率。首先有網民分享每半小時會釋出預約名額，「試吓每半個鐘頭搭正30／00分鐘會放返啲籌出嚟」，亦有網民以此方法成功透過電話預約。其次，有網民發現如該區提供夜診的話，成功預約機會亦較大，「要較啱時間book，基本上好多時都成功book到，可能我嗰區有2間有夜診，所以容易啲」。

有網民分享第3種方法則適用於特定對象，表示長者預約成功機會比普通民眾高，「長者同普通人係2條隊」、「一定名額長者優先」。最後1種方法為預約偏遠或離島地區，「離島大澳長州實有位，其他市區真係唔使諗」、「唔介意可以入西貢睇」。

文：RY

資料及圖片來源：Threads、醫管局