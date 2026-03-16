春季跑步攻略｜大霧地滑 早晚溫差大 智選跑步裝備 ｜專家教精你

春天天氣和暖，溫度回升，加上又有北角東岸板道等跑道全新開放，喜歡跑步人士都紛紛計劃「加碼」，外出跑步或散步，不過春天跑步，有不少需要留意的地方，馬拉松及毅行者跑手Angel Chun指出︰「春天常有驟雨，建議攜帶輕便防水外套或選擇有遮蔽的路線，而且要注意春天常有大霧，即使沒有下雨，也要留意地面濕滑度，最好選擇防跣跑鞋，又或轉場到運動場的跑步徑。」 Angel 還提到，「春天早晚溫差大，肌肉容易僵硬，跑前需做 5至10分鐘動態拉伸。春天氣候舒適，容易跑得過快，建議保持心率在安全範圍。每 20至30 分鐘要作少量補水，避免脫水。跑後要拉伸放鬆，靜態拉伸腿部與核心肌群，減少肌肉酸痛。另要注意保暖，跑後容易因出汗受涼，建議立即換上乾爽衣物。」

此外，由於春天室外的花粉濃度通常較高，容易引起鼻敏感或哮喘，本身有鼻敏感者可在清晨或雨後跑步，花粉濃度較低。

必備防跣鞋透氣衫

Angel 還提到春天跑步的裝備很重要，她說︰「核心裝備是跑鞋、透氣運動服、專用襪子。建議選擇支撐性強、緩震良好、防跣的跑鞋，並搭配吸汗透氣的上衣，避免棉質衣物，容易吸汗後黏身。五趾襪可減少摩擦與水泡，適合長跑，壓縮襪，促進血液循環，減少肌肉疲勞。其他特殊用品如導汗帶、 眼鏡防滑硅膠套等，能有效提升舒適度與安全性。」

跑步熱點 路線比較

香港跑步熱點非常多元，從市區海濱長廊到郊野公園都有選擇。最受歡迎的路線包括灣仔至中環海濱、山頂盧吉道、沙田城門河畔、以及大埔吐露港。 這些路線交通便利，適合不同程度的跑者。其中北角東岸板道是新建板道，設有健身設施與藝術投影區，大家可以留意路線長度及適合群組，繼而選擇跑徑。

智選跑步裝備

HOKA MACH 7 跑鞋 $1,099

採用 Creel Jacquard 編織鞋面，強化分區透氣效果，內置鞋舌結構確保貼腳包覆，帶來穩固貼合感。

HOKA MACH 7 跑鞋 $1,099

耐磨橡膠鞋跟，增強耐用度，另有黏性橡膠前掌，提升抓地力。

HOKA Cielo X1 3.0 跑鞋 $2,199

採用反應速度快、回彈表現出色的 PEBA 超級泡棉，並配備專為高配速競賽設計的推進式碳纖維板，鞋面採用 Leno Weave 透氣編織科技，提供穩定貼合效果。

The North Face BRIDGER 運動衫 $428

速乾面料，具有混色紋理和涼爽觸感。

The North Face JAIDA 運動Bra Top $428

布料吸濕排汗，增強耐用性，內置罩杯提供穩固支撐，適合訓練、健行和日常活動。

The North Face FASTPACK 運動鞋 $1,398

配備了升級的 SURFACE CTR外底，具防水功能，其抓地力足夠應付潮濕環境。

Info

HOKA/www.hoka.com

The North Face /www.thenorthface.com.hk