李居明-寅卯之月開火庫 午火帶旺影視演藝｜李居明大師會客室

一進入丙午年的寅木月和卯木月，大家已聞到「赤馬紅羊劫」的味道，伊朗事件證明「寅」開「戌」的火庫是非常靈驗，而卯木與「戌」合成火庫，再加上「午」火，都看到戰爭在火旺之年難以避免。若從星相來看，目前的土星、天王及海王星依然處於逆轉周期，一直要逆行要到4月辰月才會重回正軌，不過火星帶來強大阻力，直至 6 月左右才趨於平穩。

多看光明面一切美好

剛剛踏入三月已經發生很多事，但大家毋須過分擔心，我在落筆寫運程書時，始終持祝福之心，祈求香港與中國人社會平安度過。謹記：多看光明面及一切美好，人便沒有恐懼之心。紓解你的恐懼就是大贏家！

觀察當前的伊朗局勢，我相信特朗普會更加迫切想取得格陵蘭。為何？因為格陵蘭擁有大量冰川，五行屬金，能起到降火令其舒適。目前他身處戰火之中，不利健康，甚至會增加遇刺的危機。因此，他會更加飢餓地尋找金水。6月開幕的世界盃是一個巨大的「金」局，原因是圓球屬金，有望幫全世界降溫。我們期盼世界盃能順利完成，藉此化減火毒。

《粵劇特朗普》川普和蓓麗尋找世間淨土，原來就是東方之珠香港！此時特首和多位局長出場，為觀眾帶來驚喜！此劇將於六月中於西九再度公演，四月公開發售，敬請期待。

黃子華「丙火」日元生於申月，身弱，用神要木火，今年是丙午年，他屬老鼠犯太歲，卻是一個好太歲。

午火帶旺電影演藝圈

坦白說，若特朗普持續處於戰火與好運之中，反而會令《粵劇特朗普》更加火紅，大家越來越想看，這次4.0版好評如潮，很多人都說買不到票，好消息是今年六月「新光當代粵劇節」公映《粵劇特朗普 5.0》，四月份開賣，大家要準備好搶飛了！

所以，特朗普的運勢，某種程度上也維繫著這部戲的運程，在丙午火年，「火」除了帶來戰爭隱憂，但其好處是能大旺電影圈與演藝、戲曲文化。此外，對於八字要「火」的人來說，會是脫胎換骨的一年。子華神便是最好的例子。

丙午火大利子華神

為甚麼這幾年子華神這麼厲害？是因為他行入十年「辛卯」大運而變天。黃子華「丙火」日元生於申月，身弱，用神要木火，今年是丙午年，他屬老鼠犯太歲，卻是一個好太歲，因為本身要火，所以事業有大突破。這是一個很好的例子。如果你是生於冬天的鼠肖，今年不怕犯太歲！而這個月就是辛卯月，可見《夜王》會更上高峰。

另一個八字玄機是，丙火人一生榮辱在於「丙辛合水」。辛酉金乃丙火人之妻財，亦是紋身的密碼。十三年前他未入運，他是一個身弱的丙火，控制不了情人，所以他當時就分手了，並以紋身來紀念這段情。可知，逢一個人的八字需要辛酉之金，或者你行辛酉大運，你都會去紋身。所以為甚麼現在這麼多人紋身呢？因為進入九運，火熔金，人人都缺金，而辛酉金就是紋身。黃子華身上的紋身印證了八字神數的厲害，可透徹分析一個人的命運，以致國際時事去到出神入化的境界！