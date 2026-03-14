李居明-對「特朗普」三字的反思 持守正見 共榮共存｜李居明大師會客室

我在編寫《粵劇特朗普》一劇當中，通過「特朗普」這位影響目今全人類命運與前途的政治人物，深思極深！以下是我的反思。

慾望引發戰爭，戰爭引發大亂，大亂引發滅亡，特朗普以慾望為先，當然「先慾而後戰，後戰而生亂，生亂而共亡。」中國文化之偉大，在於中華歷史中的古代帝王，均以「德」來治理天下，「堯舜」稱為賢君聖人，是「內聖外王」之典範，當權者先要修德，內心具有德行，方能施仁政，從政者要知道修養內心的德行，方能從政惠及子民。

廣言之，一個國家或地區的幸福及偉大，恆久而太平，必先治好領導人及人民的心性，中國古人所說的「德」便是這個意思，人民教育不可處處從欲望開始，因為人類的慾望，是無限膨脹，如特朗普的欲望，要美國強大起來，便是欲望，竟以侵略別國來增大其強盛，而不以豐盛美國人民基本道德和生活品格提升為首要。這便是西方國家文明的真正魔性，這魔性在西方成為拜金玉律，以科學為先，不重視心性，便很容易犯下這個毀滅性的毛病，但中華古文化所強調的「德」，諸子百家均有演繹，演繹甚麼？就是以「德」及「禮」去約制人的慾望，控制人性慾望這個魔，以當今世界局勢來論，特朗普要「德」要「禮」，他的慾望要受約束，他要提升德行與禮儀，尊重世間一切緣，不能為求自己的慾望達成而不擇手段，戰爭傷及人民。中華文化的基本，源自數千年的偉大文明，其中華文明的發揚源自三大概念：

(一)天人合一——人以觀察大自然為悟人律己的基礎，天為無限，人是有限，以有限的生命去學習無限的天意，發現天是有規律的，太陽準時每日出和沒，四時五行更替均有規律，一年三百六十五天準時出現四季，天是有規律的，古人稱為「禮」，就是有規律，有原則，古人用一個「信」字來描述天有「信用」，有規律就是「禮」，不會亂來也不會無規無矩，順天者昌，逆天者亡，看通大自然有生有滅。莊子於妻子逝去而歌，便對惠施說，妻子逝去要依照大自然的生滅規律，何哀之有？故而高歌。這就是「法」天之最好例証。因此明白「人法天」，先明白生死之道在順應大自然，此為「信」，此為「禮」，中國古文化中的生死觀！順應大自然也。尊重別人的存在，不以殺戮為依歸。以和為貴是大自然的法則。弱肉強食是野獸的本能，人非野獸不應以殺戮及爭鬥為功德。

(二)尋找天的密碼——中華文化由古至今，都在研究「天象」，發現星宿影響人的命運，天人合一帶出「格物致知」之道理。「格物」就是觀察宇宙的現象從而推斷人的命運，這是古代帝王早知的大道理，也是「天文」官的偉大職責，因此成就了中國偉大的天文知識和文化，進而通過「格物致知」去推斷國家的興亡，個人禍福，產生了中國偉大的易經文化，到天干地支紀年中的占算秘密，於唐宋間成就了「子平命理」，以人的生辰八字對應於宇宙時空的「天干地支」，「人法天」的天象五行以「金木水火土」為星名，演算人之禍福稱為五行，「金木水火土」之五行大道，從此而生。古哲以「道」一個字來描述「天」，稱為「天道」

，道生兩儀，兩儀生四象，兩儀者陰陽也，有日與夜，有陰與陽，此為天道，故當今世運陽陽陰陰，大興同性戀，不男不女，逆天道也。四象包括四季，四方東南西北，乃天道，格此天道而明白，四是一個數，如此類推，大量的哲學觀念由道生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦再成六十四這個數理出來。從中，易經之偉大，是參透宇宙的第一本文字記載的經典。以易經去「法」這個天道，找出密碼以依之考之，發展了易學整個文化，乃中華文化的至寶，中華文化一切的政治、經濟、文化均源於此易理之中，故發揚易經文化乃中華文化之至珍至寶，其理在此！易經六爻皆吉之卦為「謙」，謙遜便是天道。我演繹之稱為「尊重世間一切緣。罵人或侮辱別人以慰自己口舌之快，便非謙卦之道。

(三) 以禮以信稱為「正」——大自然有一定的規律，古人視此規律為「禮」，不可出爾反爾，最重信用！因此君王金口一出，不能逆改，逆改便沒口齒，沒信用，中國參天之規律，天道最守信諾，天象都有規律的，有信用的，每天有日有夜，有四季有時序，天是信諾，貴為天子帝皇，言而無信失天道，便不可再為天之子。沒信諾者，善忘者不可為天子，當今世界，用此去衡量政界領導，口沒遮攔失其信，不為君。有哪位領導反口覆舌，大家心中有個標準去論政的！無「禮」是中華文化之名詞！世界政治人物守「禮」有「信」嗎？中國人守禮有信嗎？有這種教育，我們的教育制度在教曉我們的下一代，要守禮有信嗎？守禮有信稱為「正」，扶正是當代智者之使命，也是目今世界崇尚科技文明，背後最更要的一種智慧，稱此為德行。辱人無德，男性侮辱女性更無德，無德便無靈性可言！提升靈性，此為AI文化應用同時進行的德育，甚至AI也應有德行，持正見，這才是人類邁向共榮共存，幸福法天的真正底氣，而非盲目追求慾望，放大慾望，毀滅別人以抬高自己，這些當今政壇歪風，是逆天而行的魔力，導致人類走向滅亡。只有中華文化救人類，但誰去發揚及普及？誰去深耕其中？中華文化以外的西方文化，以鬥爭及謀取自利為榮，以放大及滿足個人私慾為人生目的，一股魔性歪風正席捲全球，污染下一代，逆天而行，人類的希望到底在哪裏？我只知道一個秘密，人類自救的解藥，在中華古文化當中。二○二六年正是宣揚中華文化的歷史時刻，互勉之！