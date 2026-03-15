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浴室寶乾衣無用兼食電？電器專門店教4招提升效率 用對方法即變「乾衣神器」！

生活百科
更新時間：01:00 2026-03-15 HKT
發佈時間：01:00 2026-03-15 HKT

踏入春季迎來回南天，潮濕天氣下洗衣後總難免遇到晾衫難乾透的問題。大家除了使用抽濕機幫助乾衣之外，部份家庭選擇利用浴室寶晾衫，但有市民或苦惱通宵晾衫後依然濕漉漉，認為浴室寶乾衣無用兼食電。電器專門店發文教大家4招提升浴室寶乾衣效率，直言：「用啱方法佢就係乾衣神器！」

浴室寶乾衣無用兼食電？用對方法即變「乾衣神器」！

大家於潮濕天氣下於室外或室內晾衫，總感覺很難乾透似的，隨時需要用上多天時間才能徹底變乾。為了加快乾衣效率，大家可能會以抽濕機作輔助，也有人會利用浴室寶乾衣。不過，使用浴室寶時也要用對方法才能有效乾衣，否則通宵晾衫後仍有一種濕漉漉的感覺。

電器專門店教4招提升效率

BBE電器專門店發文表示利用浴室寶乾衣時要注意周圍環境設置，「有人兩個鐘乾透，有人開通宵仲係濕，浴室寶乾衣乾極都唔乾多數係擺位出事」。BBE電器專門店解構使用浴室寶乾衣重點在於「氣流循環」，並教大家以下4招提高乾衣效率。BBE電器專門店提醒大家使用浴室寶時要用對方法，「用啱方法佢就係乾衣神器，用錯方法佢就只係一部食電嘅暖風機」

4招提升浴室寶乾衣效率：

  1. 必須蓋上馬桶蓋：避免抽走水份同時抽埋細菌。
  2. 勿阻塞出風口：衣服衣間要留有空隙，切忌掛到密不透風。
  3. 關上門窗：乾衣模式時要關門關窗，形成密閉空間，熱力才會循環。
  4. 厚衫掛於中間：出風口正下方為風力最強，適合放置厚重衣服。

文：RY
資料及圖片來源：bbe.hk

延伸閱讀：回南天長開抽濕機電費貴？10大家居抽濕法寶！木炭/鹽碗超吸水 1方法$0極速變乾爽

 

 

 

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