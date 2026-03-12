港人輪候公屋14年終「中大獎」！單人變2人申請 轉排新界公屋終派這條邨 網民齊賀：地理位置等同中六合彩

香港人對於住屋需求殷切，不少港人會透過申請公屋以解決住屋難題，目前一般申請輪候時間約5.1年。近日，有港人發文分享自己輪候公屋已14年，從過往單人申請等到變2人申請，直到轉排新界公屋後終於成功獲派單位。這名準公屋戶主的新家所在的屋邨，更被網民大讚：「地理位置等同中六合彩！」

香港居民輪候公屋需時，能夠獲派單位擁有安居之所亦是眾人所望，惟公屋單位數量有限，故此市民輪候單位動輒數年至10多年不等。最近，有港人於網上群組報喜，分享自己輪候14年終於獲派公屋單位。樓主透露自己本為單人申請，直到2020年轉為2人申請，後來從選擇擴展市區轉成新界，隔一個月便獲派天恩邨惜他拒絕，幸好再隔一個月便二派上水彩石邨榮石樓，該單位為230呎的2至3人單位。

網民齊賀：地理位置等同中六合彩

對於樓主等候多年終於如願獲派公屋，不少網民都表示恭喜，直言彩石邨為新落成的公屋，「恭喜晒，新樓喎！」、「恭喜，我都同樣等咗14年」、「得公屋得天下，恭喜晒」。有同屬街坊的網友表示該屋邨方便，「彩石好住，交通方便，我已入伙」、「地理位置等同中六合彩」。上水彩石邨提供開放式至兩房單位，間隔四正實用，採光及通風不俗。彩石邨為6幢式設計，琥珀樓、錦玉樓、玥石樓、耀石樓、榮石樓已建成並開始陸續入伙，瑰寶樓則預計於2029年安排入伙。彩石邨鄰近彩園邨、彩蒲苑、石湖墟，毗鄰東鐵綫上水站，並設有屋邨巴士總站，交通方便。

文：RY

資料及圖片來源：公屋討論區 - 香港facebook群組