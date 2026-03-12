網民拆解港人排隊怪現象？ 遇人打尖「集體沉默」 等人帶頭開聲制止即爆發：大家只係等一個帶頭嘈嘅人

香港人習慣排隊，每逢遇上特價優惠、限量發售、新店開張、人氣餐廳結業等情況，在店門外總可以看見長長的排隊人龍。若有人「打尖」，往往會引來眾人不滿，甚至會有人大聲喝止。不過，近日有網民在社交平台上發文，指發現港人排隊的一大怪現象，就是在被人插隊時，港人並非總是即時制止，而是會「集體沉默」，等其他人開聲制止才會全體爆發，「大家只係等一個帶頭嘈嘅人。」

港人排隊怪象？ 遇人打尖「集體沉默」 等人帶頭開聲制止即爆發

香港人排隊向來井然有序，無論是茶餐廳等位、抑或等搭巴士，人龍總是自動形成。近日，有網民在Threads上發文，分享一則親身觀察到的港人排隊現象，形容「香港人排隊有個奇怪默契」：當有人突然插隊時，大家明明都察覺，卻無一人出聲，「前面有人插隊，大家都會望，但冇人出聲。」整個隊伍維持一種詭異的「集體沉默」，直到有人忍無可忍帶頭開聲制止後，其他人才會開始齊聲斥責插隊者，「今日有人打尖，有個阿叔好大聲講『後面排隊啦！』插隊個人即刻走。全條隊即刻成班人喺度搭嗲，喺到鬧。」讓樓主感慨道：「原來香港人只係等緊一個帶頭嘈嘅人。」

網民：香港人好多都係羊群

帖文引起網民熱議，有網民認同樓主所言，「一向都係，香港人好多都係羊群㗎，好細個已經聽人咁形容」、「因為一般嘅香港人都唔夠膽出聲囉，又可能或者係事不關己高高掛起」；更有網民指出，「唔好話排隊俾人打尖，總之有任何要出聲嘅地方，第一個出聲嘅大部分都係叔叔、後生仔，仲要唔似好惹嘅男人。」

然而，亦有網民分享不同經歷，「我成日帶頭，但大多數人無幫我一齊出聲，有時都覺得係咪自己多事」、「愈來愈少人肯幫口出聲，大部分都係食花生」、「我有次試過同打尖嗰個人對質，前前後後排隊嘅人都唔理我，冇人幫拖，打尖嗰個人又瀨死唔走，真係好無奈。」

