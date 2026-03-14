本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣Pop-up晚晚爆滿 創辦人成功把握1商機：雙贏做法！

近年本港的飲食業近年面對經營壓力，接連出現結業潮，當中甚至包括老字號餐廳，令多年食客大感不捨。與此同時，有餐廳積極於逆市中尋找商機，其中一間人氣牛扒店近日於銅鑼灣開設快閃店，更出現每晚爆滿的盛況，創辦人近日於社交平台分享成功把握一機遇，讓餐廳與商舖業主都能獲得「雙贏」局面！

本地餐飲業新模式？人氣牛扒店銅鑼灣開設快閃店 每晚爆滿座無虛席

近年香港的飲食業備受考驗，多間食肆不敵結業潮，部份更是開業數十年，甚至是半世紀的老字號餐廳。不過，有餐廳選擇於逆市之中尋找機會。人氣牛扒店Flat Iron Steak近日在銅鑼灣開設期間限定店，創辦人Johnny Glovery形容銅鑼灣店自開業以來人氣高企，大部分日子均座無虛席，而星期一及星期四的餐廳優惠日，翻桌率更是高達3次，成績相當不錯。

Johnny Glovery近日在社交平台分享銅鑼灣快閃店的幕後故事，直言把握一個商機，為他們及商舖業主帶來雙贏局面！

創辦人分享把握1商機 成功創造雙贏局面

Johnny表示，去年11月發現銅鐵灣利園一個地舖正處於閒置狀態，經查詢後發現原來業主雖然已有新租戶，惟新租戶需要約4個月時間準備開業，亦代表該舖位在這段時間均未能營業。Johnny靈機一動下，決定以Flat Iron Steak快閃店形式進駐，表示店舖狀態良好，牌照齊全，簽定協議後僅4天便完成粉飾店舖及翻新廚房等工作，換上新招牌即可正式開業。

Johnny認為，此合作模式既為業主免卻閒置店舖，亦帶來有關地區帶來活力。與此同時，餐廳一方面獲得豐厚收入，同時可於此區「試水溫」，形容是以近乎「零成本」創造可觀的收入，更讓品牌一度成為大眾的焦點。Flat Iron Steak快閃店將於3月14日結束，Johnny表示這種短期「活化」項目為他們與業主帶來雙贏局面，更建議業界如有意開展新篇章，團隊樂意提供意見，助大家的業務變得更與眾不同。

Flat Iron Steak快閃店

地址：銅鑼灣利園三期G11-G15（入口位於開平道）

最後營業日：3月14日

文:RY

資料及圖片來源:Johnny Glover@Facebook