網民列5大舊公屋「筍盤」！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」：好過中六合彩！

香港公屋輪候時間長，收到派位信固然高興，如分派結果為數十年樓齡的舊公屋屋邨，不少人或會猶豫，甚至寧願等候下一次派位結果。但是，原來不少市民都認為這些舊公屋才是「筍盤」，本文整理網民盤點的5大舊公屋「王牌」，當中包括位處優越地段的大坑東邨，以及以單位面積取勝的長沙灣海麗邨，而這條屋邨更被封為「頭獎盤」，被網民形容「好過中六合彩」，即睇詳情！

5大「筍盤」舊公屋！大坑東邨/海麗邨上榜 這條屋邨獲封「頭獎盤」

1. 長沙灣元州邨：網民封「頭獎盤」 位處港鐵上蓋交通方便

長沙灣元州邨：網民封為「頭獎盤」 位處港鐵上蓋交通方便（資料圖片）

位於長沙灣的元州邨建於1969年落成，被網民譽為舊公屋中的「頭獎盤」，以地鐵站上蓋優勢聞名，擁有多條巴士線，「元州邨地鐵站上蓋！！幸之不得」，交通極其方便，加上毗鄰元州街市，周邊食肆林立，日常生活所需一應俱全，形容「好過中六合彩！」。

元州邨原稱「元洲街邨」，由於屋邨建築物老化，1994年起開始重建，新樓宇於1998年至2012年陸續落成，並改名為「元州邨」，現時分為15座，合共提供5002伙。

2. 荃灣梨木樹邨：配套完善、租金相宜

荃灣梨木樹邨：配套完善、租金相宜（圖片來源：電影推廣服務處）

梨木樹邨位於荃灣區，距離灣市中心有一段距離，雖然交通未必是最方便，不過社區配套相對完善，設有街市、幼稚園、小學、中學及商場等，解決衣食住行的基本需求，有居民亦表示環境舒適，「呢度環境好唔會太嘈，咩舖頭都有啲」，認為適合家庭居住。

以往有港媽收到「派位結果」，獲編配梨木樹二邨三座一個中層大單位，面積約為410呎，直言單位雖有不足之處，如廚房不算寬敞、欠缺窗戶等，但勝在有露台可以用作晾衫，每月連差餉租金約2,400元，加上有巴士、小巴往返市區，因此決定入住。

3. 大坑東邨：市區旺中帶靜 名校地段加持

大坑東邨：市區旺中帶靜 名校地段加持（資料圖片）

大坑東邨位處九龍市區，第一代樓宇於1955年入伙，後期新建的樓宇則分別於1983年、1986年及2002年入伙，合並供應2100個單位。

大坑東邨鄰近南山邨，地理位置優越，旺中帶靜，步行數分鐘即可抵達石硤尾港鐵站，方便打工仔需要跨區上班，而且鄰近香港城市大學，還有宣道小學、銘賢書院及上智中學等名校網絡，對家長來說也是一大優勢。

不少網民都認為獲編配大坑東邨是好事，「大坑東好嘢嚟，旺中帶靜」、「同九龍塘又一村富豪做街坊，高尚地段，人傑地靈」、「由最遠個座，行去石硤尾站，都唔洗10分鐘，有幾座只係有11層，算低密度區！」

4. 長沙灣海麗邨：網民讚「豪宅」型公屋 部分單位坐擁海景

長沙灣海麗邨於2001年開始興建，原為居屋屋苑海麗苑，後期改為公共屋邨，單位空間相對寬敞及具有空間感，如有港人曾分享獲房屋署編派海麗邨7至9人單位，可用面積達576尺，當中部分單位更可享海景。不少網民均大讚海麗邨好住，「望海，交通方便，豪宅呀」、「好住啊！環境一流」、「交通都幾方便，有幾條巴士線，行多幾步就可以到達荔枝角地（港）鐵站」，對長者或輪椅人士亦友善，「附近有明愛醫院，出入上車或地鐵都方便，附近又有商場食市（肆）」。

5. 葵涌石籬一邨：空氣清新 青山公路直達

葵涌石籬一邨：空氣清新 青山公路直達（資料圖片）

葵涌石籬一邨位於上葵涌，於1985年落成及入伙，9座樓宇供應4900個單位。有網民表示自小於區內讀書及成長，因此獲悉被編配至石籬一邨後「諗都唔諗要左」，雖然樓齡高且為低層單位，不過附近交通網絡不俗，加上近年新增升降機直達青山公路，「樓下有巴士落葵芳地鐵站，又有小巴出沙田大圍同荃灣」，亦有人認為「石籬空氣好」、「舊邨一向配套齊全」。

來源：公屋討論區 - 香港facebook群組、房屋署

文：LW