百物騰貴！速剪加價至$80引熱議 齊呻每年加一獲 網民: 這一區仲有$30/次

近年日式連鎖速剪店做到成行成市，可謂「總有一家喺左近」，速剪店以其方便快捷的服務，成為不少香港人的理髮選擇。然而，近日有網民於討論區發文，指發現有速剪店的單次理髮價格已悄悄上漲至80元，直言「不如直接去髮型舖剪仲好」。

網民驚見速剪加到$80 ：以乜唔係$25-$45

近年，源自日本的快速理髮模式在香港如雨後春筍，有別於傳統理髮服務，這種「速剪店」以其高效便捷的特點，吸引了越來越多的消費者。整個理髮過程僅需10至15分鐘。理髮師主要使用電鏟進行修剪，並輔以吸髮器清理碎髮，省卻傳統沖洗步驟，以將時間成本壓至最低。

不過，近日就有網民在「連登討論區」上分享，表示對速剪服務近年收費感到驚訝。該網民發文時寫道：「速剪原來加到$80！」，並附上了一張價目表圖片作證。他對此價格感到不解，認為速剪的價位應在「$25-$45」之間，質疑現時的定價是否合理。

加價嚇退熟客 寧選深圳或舊式理髮

帖文一出，旋即引發網民熱烈迴響。不少人表示對加價感受甚深，有網民指出價格早已上漲多時：「80好耐啦，每年加一獲, 50>60>70>80」。亦有顧客表示，自從價格上漲後便再無光顧：「之前50至60都會去剪下，後尾見住加到70 80之後就無再去」。

另外，亦有網民指出不少速剪店改以套票形式經營， 要求顧客一次過買下一定次數的服務，才會提供一個優惠價錢；例如本網早前就報導過有鑽石山速剪專門店推出年費模式，以年費形式入會，即享1年無限次剪髮服務，價格低至$7/次。

部分網民則提出其他更實惠的選擇，例如「深圳50蚊 洗埋頭」，亦有網民提出北上服務更全面「之前番大陸剪埋頭髮做頭部按摩刮鬚洗面，仲有蒸氣搞一大輪野差唔多兩粒鍾先110」，或光顧本地舊式理髮店「深水埗地舖 正經場30」。更有留言認為，與其花費80元速剪，不如光顧傳統髮型屋，直指「貴百零蚊服務差好遠」，至少能享受洗頭服務，剪髮過程亦不會過於「Hea」。

延伸閱讀：鑽石山速剪最平7次 號稱全港首創年費模式 入會即享1年無限次剪髮服務剪5次即可回本