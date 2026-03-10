內地油價上漲前夕車主「趕尾班車」入油！超長車龍排約1小時 網民嘲：就少喝1杯奶茶的錢？

隨住中東局勢緊張，國際原油價格攀升，內地成品油價近來4年來最大漲幅。國家發展改革委公布由於近期國際市場油價上升，故此自3月9日24時起，內地汽油及柴油價格每噸分別上漲¥695和¥670。油價上漲前夕，內地車主紛紛「趕尾班車」入油，油站外大排長龍，有市民表示排隊等候入油約1小時，引來網民熱議並嘲諷：「就少喝一杯奶茶的錢，排隊加油值嗎？」

國家發展改革委按價格監測中心監測，發現本輪成品油調價周期間，受中東局勢情況影響，國際市場油價大幅上漲。故此，國家發展改革委宣布由3月9日24時起，中國國內汽油及柴油零售價格每噸分別上漲¥695和¥670。以全國平均價格而言，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上調約¥0.55、¥0.58及¥0.57，換言之，以92號汽油入滿50升油箱將多花約¥27.5。

內地各省市每噸汽油與柴油的價格略有不同，以廣東省為例，油價上漲後的92號汽油、95號汽油、89號汽油每升價格分別為¥7.66、¥8.29及¥7.11；至於0號柴油加價後每升為¥7.3。由於3月9日24時加價，內地不少車主於昨日（9日）「趕尾班車」入油，各地油站外大排車龍，部份油站更出現汽油售罄的情況。有市民表示自己約排隊等候入油約45分鐘，入油過程5分鐘，全程幾乎需時約1小時。

網民嘲：就少喝1杯奶茶的錢？

對於油價上漲前夕引起入油的「墟冚」情況，有網民認為加價前入滿油缸也是省下¥10、¥20，「1小時的時間這麼不值錢嗎？」、「一箱油也不過增加20幾塊錢，我可以用一個月」、「本來想去加個百來塊錢，算了我不去擠了，一個月就一箱油」、「入一缸咪差10蚊8蚊，使唔使咁？」。

網民直言大家根本不用焦慮，該入油的時候還是需要前往油站，「該加的時候還得加，有那焦慮的心思和時間倒不如想着怎麼去賺更多」、「也就是少喝一杯奶茶的錢，排隊加油值嗎？」、「少喝一杯星巴克就可以了......」、「今天去排隊雖能省點錢，但是總覺得為了這點錢特意去加很麻煩」。有內地網民笑指生活各種開支都在加價，「就工資在一路下跌」。

文：RY

資料及圖片來源：國家發展改革委、廣東省發展改革委、小紅書