Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

內地油價上漲前夕車主「趕尾班車」入油！超長車龍排約1小時 網民嘲：就少喝1杯奶茶的錢？

生活百科
更新時間：16:11 2026-03-10 HKT
發佈時間：16:11 2026-03-10 HKT

隨住中東局勢緊張，國際原油價格攀升，內地成品油價近來4年來最大漲幅。國家發展改革委公布由於近期國際市場油價上升，故此自3月9日24時起，內地汽油及柴油價格每噸分別上漲¥695和¥670。油價上漲前夕，內地車主紛紛「趕尾班車」入油，油站外大排長龍，有市民表示排隊等候入油約1小時，引來網民熱議並嘲諷：「就少喝一杯奶茶的錢，排隊加油值嗎？」

內地油價上漲前夕車主「趕尾班車」入油！超長車龍排約1小時

國家發展改革委按價格監測中心監測，發現本輪成品油調價周期間，受中東局勢情況影響，國際市場油價大幅上漲。故此，國家發展改革委宣布由3月9日24時起，中國國內汽油及柴油零售價格每噸分別上漲¥695和¥670。以全國平均價格而言，92號汽油、95號汽油、0號柴油每升分別上調約¥0.55、¥0.58及¥0.57，換言之，以92號汽油入滿50升油箱將多花約¥27.5。

內地各省市每噸汽油與柴油的價格略有不同，以廣東省為例，油價上漲後的92號汽油、95號汽油、89號汽油每升價格分別為¥7.66、¥8.29及¥7.11；至於0號柴油加價後每升為¥7.3。由於3月9日24時加價，內地不少車主於昨日（9日）「趕尾班車」入油，各地油站外大排車龍，部份油站更出現汽油售罄的情況。有市民表示自己約排隊等候入油約45分鐘，入油過程5分鐘，全程幾乎需時約1小時。

網民嘲：就少喝1杯奶茶的錢？

對於油價上漲前夕引起入油的「墟冚」情況，有網民認為加價前入滿油缸也是省下¥10、¥20，「1小時的時間這麼不值錢嗎？」、「一箱油也不過增加20幾塊錢，我可以用一個月」、「本來想去加個百來塊錢，算了我不去擠了，一個月就一箱油」、「入一缸咪差10蚊8蚊，使唔使咁？」。

網民直言大家根本不用焦慮，該入油的時候還是需要前往油站，「該加的時候還得加，有那焦慮的心思和時間倒不如想着怎麼去賺更多」、「也就是少喝一杯奶茶的錢，排隊加油值嗎？」、「少喝一杯星巴克就可以了......」、「今天去排隊雖能省點錢，但是總覺得為了這點錢特意去加很麻煩」。有內地網民笑指生活各種開支都在加價，「就工資在一路下跌」。

文：RY
資料及圖片來源：國家發展改革委廣東省發展改革委小紅書

延伸閱讀：Tesla宣布仍備少量2026生產稅配額 只需簡單步驟即上「一換一」尾班車

 

 

最Hit
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
00:27
吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片
即時國際
6小時前
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
2026-03-09 14:51 HKT
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
「失婚金像影后」翹中佬戀情曝光  新歡背景神秘網民憂被騙  情路坎坷一前度輕生離世
影視圈
7小時前
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
港鐵一家五口「人形蜈蚣」衝閘 被拍下母竟回頭怒睥鏡頭 網民：挑戰人體極限｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
22小時前
假日本士多啤梨貨湧入街市！港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
假日本士多啤梨貨湧入街市？港人疑中伏：難食兼發霉 官方急發文教2招辨真偽
飲食
22小時前
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-09 12:59 HKT
01:17
東張西望｜獸父「作故仔」聲稱性侵14歲子 發兒童下體照邀女網友3P 涉發布兒童色情物品被捕
突發
4小時前
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
天氣︱季候風來襲「倒春寒」 周六巿區16°C 上水低見13°C 離岸高地吹6級強風
社會
3小時前