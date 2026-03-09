大律師險中「假水費單」詐騙！靠1招力保不失 網民震驚：高手遇着高手

釣魚詐騙手法層出不窮，稍有不慎隨時墮入陷阱。近日，一名在社交平台以大律師身份坐撞兩萬粉絲的KOL，就分享了自己幾乎被騙的經歷。她因一封偽冒水務署的催繳電郵而按入釣魚連結，並授權了一筆可疑交易，幸好最終及時攔截，避免了金錢損失。

大律師收偽冒「水務署信件」 誤入詐騙網站「批准付款」





經常在Threads上分享法庭故事的大律師 Van Ma，近日以「我中招了， 差點有損失」為題發文，講述自己差點誤墮詐騙的親身經歷。她表示收到一封看似由水務署發出的信件，指其有18.54港元的「未交水費」。事主當時「半信半疑」，點擊了信件中的連結後，被引導至一個像真度極高的偽冒網站，並在網站上按下了「即時付款」。

靠銀行攔截力保不失 感慨「還是有機會被騙」

隨後，事主收到信用卡銀行的訊息，要求她到網上銀行的應用程式中批准該筆付款。她不虞有詐，「愚蠢地以為如果需要確認，這應該是真的了」，於是便批准了交易。幸運的是，在不足兩分鐘內，她便收到渣打銀行的另一則訊息，通知她一筆「金額為HKD6529.83(JPY130999.00)之可疑交易已被攔截及終止」。在回覆確認非本人授權後，銀行隨即凍結其信用卡。事後她心有餘悸，坦言：「原來，即使處理過這麼多宗騙案，還是有機會被騙的，大家要小心啊。」並感謝銀行的協助，「多謝渣打銀行」。

網民驚訝律師都中招 「香港實在太多詐騙」

該事件雖然未對事主造成實際金錢損失，但其帖文引起了網民的廣泛關注和熱烈討論。不少網民留言表示自己也「收到一模一樣」的詐騙訊息，甚至有海外網民稱「我都收到但唔係香港住」，可見該詐騙電郵散播範圍之廣。

對於事主險被詐騙，有網民不禁驚訝：「咁都俾人呃到？高手遇着高手」。同時，許多人稱讚涉事銀行反應迅速，「渣打幾好，隔到啲可疑交易」。有網民推測，銀行能及時攔截，可能是因為「呢種手法最近好流行，新聞都有報導，所以渣打早有機制偵測。」

留言區亦有不少人分享防騙心得，提醒大眾：「Email 內任何連結都唔好click，情願google 官網再入去」、「習慣睇下個sender 個email address先」。亦有網民對本港的詐騙情況表示擔憂：「香港實在太多詐騙，日日都有，一個唔小心好容易中招。難為咗D長者。」

圖片及資料來源：Van Ma＠Threads



