私樓廁所大改造變工人房！木板「圍封」馬桶+鏡櫃變儲物櫃 網民鬧爆：看過最過份的

港人住屋環境寸金尺土，育有小孩或需照顧長者的家庭或會選擇聘用外藉傭工，惟往往要扭盡六壬，以騰出獨立空間予外傭使用。最近，有傢俬公司以「極致空間利用」為賣點，分享將私樓廁所改造成為工人房的施工過程，遭網民鬧爆：「看過最過份的」！詳情即看下文！

私樓廁所大改造變工人房！木板「圍封」馬桶 鏡櫃變儲物櫃

根據現行「標準僱傭合約規定」，僱主須承諾向外傭提供合適和有合理私隱的住宿地方，惟不少香港家居空間有限，僱主要覓得位置作外傭房間亦不容易。有香港傢俬公司看準這個問題，主打「極致空間利用」，為客戶客製各式各樣的「工人房」，更不時在社交平台分享施工過程短片。其中，近日發佈的一條短片以「住在廁所裡面是甚麼感覺？」為開首，介紹如何將一個私樓廁所改造成工人房。

依短片所見，該私樓廁所間格呈長方形，設有馬桶、洗手盆及鏡櫃，天花則有抽氣扇。裝修師傅將一個長160厘米、闊68厘米的床架安裝在馬桶上方，長度至鏡櫃位置，然後再以木板封閉床架底下的馬桶，形容「關上門就是自己獨立的空間」。據片中示範，外傭需要以短凳爬到床上，睡眠位置正好對著鏡櫃，而鏡櫃則成為「菲傭姐姐的超大儲物櫃」，片末更打趣表示：「如果給你一張船票，你願意來香港嗎？我在香港的廁所等你哦」。

網民齊轟設計過份：根本唔人道

短片發佈後，不少網民狂轟將廁所改造成工人房的概念有問題，批評「暫時見過最XX既（嘅）工人房」、「這是我看過所有裡面最過分的一個」、「第一下以為佢瞓之餘，要當埋廁所用…」。有人留言表示，如將廁所拆去，再改造成工人房是可以接受，惟不理解現時的做法，「呢個設計諗、落實、做嘅人都不得好死」、「做工人房根本唔人道」、「又對鏡，又封印個馬桶咩玩法？」

與此同時，有網民指出上述提到的工人房設計已不算最差，「還有三角形的床，腳都伸不直」、「佢只係無封廁所、隔氣同鏡位；封埋其實OK，香港無幾多屋有工人房」。

