人寵共融 放寬限制｜貓狗出行 安全錦囊︳專家教精你

香港寵物文化近年蓬勃發展，好像早前港鐵推出一日狗狗同行活動，首次開放重鐵網絡，大受狗主歡迎。而政府計劃推出全新的狗隻友善餐廳牌照，到時毛孩也能陪伴與主人在室內餐廳一起堂食打卡。不過帶狗狗和貓咪外出時，確實有不少細節需要留意，才能確保牠們安全與舒適！

根據政府統計處數據，全港有超過24 萬住戶飼養貓狗，總數超過 40 萬隻，佔總住戶的9.4%。這不僅反映了寵物經濟的巨大潛力，也顯示出主人們對帶狗吃飯、與毛孩共處的強烈需求。根據施政報告，政府將推出「寵物友善食肆牌照」，容許獲批食肆讓狗隻進入餐廳內用餐，首輪申請預計於2026年中批出。

必備專用袋及零食

然而，帶寵物外出時，確實有不少細節需要留意，德寵天地有限公司高級產品巿場及營運主任何婉儀（Holly）指出，狗隻和貓咪出行要留意的事項有別，要確保牠們安全、舒適，也避免影響其他人。她提到，例如狗狗出行必須使用合適的胸背帶與牽繩，避免狗狗突然衝出或掙脫，且需佩戴項圈、晶片或名牌，方便走失時能快速找到主人。社會化訓練對狗隻很重要，要提前讓狗狗習慣不同環境和聲音，減少外出焦慮。另要留意香港部分交通工具，要求狗狗必須放入專用袋，主人應在袋內放置熟悉的毯子或主人的衣物，幫助減輕緊張。」

「至於貓咪，出行則必須使用堅固、通風良好的外出袋，避免軟質布料被擠壓，拉鏈和鎖扣要牢固。部分貓咪天性膽小，外出可能造成巨大壓力，需尊重牠們的狀態，最好先讓貓咪在家中熟悉外出袋和胸背帶，再逐步嘗試短途外出。」

寵物活動後需要補充能量和水分，因此無論貓咪還是犬隻，帶寵物外出時都要記得隨身攜帶足夠的水，以及一些零食，如果毛孩去到陌生環境表現得較緊張的話，亦可用零食去安撫牠的心情，要隨時留意寵物的身心狀況，若出現焦躁或不適，應立即調整行程。

寵物清潔 毛髮要吹乾

寵物外出後要注重清潔，尤其是乘搭交通工具，又或到餐廳用餐，因為這不僅影響牠們的健康，也影響家居衞生。Holly指出︰「首要注意寵物身體清潔，尤其是腳掌清潔，外出回家後，先用濕紙巾或溫水擦拭腳掌，避免泥沙或細菌帶入室內。然後是毛髮檢查，檢查是否有灰塵或小蟲附在毛上，可用梳子梳理。外出後可用寵物專用濕巾輕輕擦拭耳朵與眼睛，避免灰塵堆積。若遇到下雨或泥濘，可用溫水快速沖洗身體，再用毛巾擦乾。使用溫和寵物專用沐浴露、避免水和洗毛精進入眼睛、耳朵與嘴巴。洗澡後必須徹底吹乾毛髮 ，特別是底層絨毛與皮膚表層 ，如果毛髮沒完全吹乾，長時間處於濕潤狀態容易滋生細菌、真菌，很容易引發皮膚病。」

另要留意外出用品的清潔，回家後用濕布擦拭外出袋或推車，定期用消毒液清潔，保持通風。胸背帶與牽繩，用溫水加少量寵物安全清潔劑沖洗，晾乾後再使用。外出用過的物品，如水碗與便袋要立即清洗或更換，避免細菌滋生。

最後，要注意家居衛生，寵物回家後，建議用稀釋消毒液拖地，尤其是玄關位置。主人在處理寵物用品後要徹底洗手，避免交叉感染。

寵物日用品 入手攻略

MALIN+GOETZ 狗狗沐浴露 $260

蘊含蘆薈汁及甘油，具強效保濕作用，讓皮膚與毛髮保持水潤，而椰子萃取表面活性劑，產生豐盈泡沫，溫和洗走污垢。

Homey Moments柔軟濕紙巾 $6/DOG DOG COME

低敏度、質地柔軟的濕紙巾，主人可攜帶出外，時刻替寵物𣴷淨。

Dirty Dog 純天然除蚤驅蟲噴劑 $218/DOG DOG COME

不含防腐劑、酒精等化學成分，純天然物質不殘留在毛髮。

Air Maes Airy GO 3合1寵物推車 $2,888/DOG DOG COME

可作為寵物推車、汽車座椅及手提寵物籃，功能靈活切換，適合多種出行場景。

EZYDOG 超軟外出訓練牽繩 $281/DOG DOG COME

軟觸感織帶，配合柔軟把手，主人和犬隻都舒適，加上反光設計，方便帶狗狗外出。

