周末好去處｜運動設施 休閒巿集 美妝快閃 期間限定登場

天氣開始和暖，大人細路都分外投入各類活動，無論是戶外巿集，還是潮人運動，都有不少好去處，還有被足球粉絲譽為收藏寶庫的概念店登場，滿足大家食、玩、買體驗！

周末好去處1︰空中花園 潮玩匹克球

匹克球（Pickleball）熱潮席捲全球，皆因這項活動適合大人及小朋友，沒有太大的年齡限制。想一試Pickleball的好玩之處，上水廣場最近舉行匹克球節「PICKLE SKY光影‧動感匹克球」活動，晴空花園化身為戶外空中花園匹克球場，配備專業教練指導及運動裝備，正是大家體驗的好機會。今次活動連結運動與生活，將匹克球運動與休閒玩樂嶄新結合，加上巨型匹克球拍打卡裝置，分外有賣點！ The Point會員消費滿指定金額，即可參加。

INFO

地點︰上水龍琛路39號上水廣場

日期︰即日至3月15日

查詢︰www.landmarknorth.com.hk

大家在體驗匹克球運動樂趣的同時，亦能將運動活力融入生活。

匹克球（Pickleball）適合大人及小朋友參與。

於上水廣場消費滿$7,000，則可獲贈限量Pickleball 運動套裝一套，套裝包括球拍一塊、Pickleball 三個及 Stanley 保溫杯一個。

周末好去處2︰期間限定 美食巿集

最近將軍澳南公園全面開放，多項精彩玩樂設施包括沙池、9米高滑梯、大草坪、寵物公園等，適合一家大小一同放電，而與公園連接的PopWalk天晉滙亦增添更多好玩元素，由即日至4月12日，每逢周末舉辦美食及寵物主題市集。 其中「Grab 'n' Go 隨玩‧隨食市集」雲集逾50個特色美食單位，帶來超過200款驚喜輕食，包括本地人氣雪糕品牌Madness Family、元朗雞蛋仔名店Eggcellent 852，以及多個特色美食品牌於指定日子登場。而於3月指定周末，寵物主題市集亦會登場，主人一定要留意喇。

INFO

「Grab ‘n’ Go 隨玩‧隨食市集」

地點︰Ocean PopWalk海天晉滙彩虹跑道

日期︰3月7及8日、4月3至7日 （星期六、日及公眾假期）

「萌寵市集」

日期：3月14及15日 (星期六及日）

查詢︰www.popwalk.com.hk

周末好去處3︰足球潮流 粉絲收藏寶庫

足球潮流文化品牌Play Bonito將運動、文化與娛樂相融合，創作出以國際足球巨星轉化為原創生活角色收藏系列，為人津津樂道。而其全球首間品牌概念店正式登陸香港，並選址銅鑼灣時代廣場，為各足球迷帶來好消息。

品牌概念店設計成融合足球、潮流與生活的體驗式零售空間，並設有球員角色主題裝置、限量產品、DIY客製專區，以及球員現役球會的球衣。所有 Play Bonito角色均由本地創意團隊全手繪製作，靈感來自插畫、日本漫畫及當代收藏文化，而首發陣容雲集跨世代、風格多元的國際球壇巨星，包括域天拿、占士洛迪古斯、艾坦娜邦瑪蒂等。

INFO

地點︰銅鑼灣時代廣場7樓 710至712 號鋪

查詢︰www.instagram.com/playbonito

周末好去處4︰韓國美妝限定店 快閃銅鑼灣

韓國專業醫美品牌 medicube 於銅鑼灣時代廣場舉行春季限定「Bloom & Glow」快閃店，與此同時，其升級美容儀 9合1 AGE-R Booster Pro X2 亦於香港率先亮相。為配合春季氛圍，快閃店以春日粉色為主色調，粉色牆上以繽紛花卉拼湊出巨型立體蝴蝶，讓大家購物同時打卡留念。快閃店內設有多個展示區，包括新產品、Skincare & Age-R系列，以及PDRN 系列，現場更設有舒適的護膚體驗區，並提供專家的1對1護膚諮詢服務，大家可於即日至3月17日到現場體驗。

INFO

medicube Bloom & Glow 快閃店

地點：銅鑼灣時代廣場地庫1樓E61及E62

日期： 3 月 6 日至 3 月 17 日

查詢︰www.themedicube.hk

韓國專業醫美品牌 medicube 於銅鑼灣時代廣場舉行春季限定「Bloom & Glow」快閃店。

快閃店內設有多個展示區，包括新產品、Skincare & Age-R系列，以及PDRN 系列。

其升級美容儀 9合1 AGE-R Booster Pro X2 於香港率先亮相。

粉色牆上以繽紛花卉拼湊出巨型立體蝴蝶，加上一旁彰顯品牌最具代表性的大型 Booster Pro X2 模型。

周末好去處5︰玩樂兼扮靚 即場試粉底



大家在潮濕天氣對底妝特別有要求，皆因脫妝機率特高，Estee Lauder持久完美持妝粉底推出第二代新配方，展示出超高延展度。想親身體驗一下，不妨參加由品牐舉辦的「Double Wear Flawless Playhouse 超越原美玩樂園」，活動由即日至3月15日於海港城海運大廈露天廣場及入口大堂舉行，大家除可親身試妝，感受全新Double Wear粉底，還可參加美玩樂園的互動裝置，打卡留念。

Estee Lauder「Double Wear Flawless Playhouse 超越原美玩樂園」

地點：海港城海運大廈露天廣場及入口大堂

日期︰3月6日至3月15日

查詢︰estee-checkpoint.buys.hk

文︰Angel 圖︰品牌提供