李居明｜拍枱九下行好運 脫胎換骨入三月｜李居明大師會客室

轉眼間已進入西曆三月，2026 年竟然已經過了六分之一，我必須提醒大家，三月有一個非常重要的轉折點，就是廿四節氣的第三個節氣「驚蟄」，並正式進入辛卯月。驚蟄時分，春雷初響，萬物萌生，那些冬眠的蛇蟲鼠蟻、昆蟲動物，都嚇醒了，開始出來活動。

為甚麼傳統文化在驚蟄要「打小人」？因為那些甦醒的毒蟲被引申為現實生活中的小人與霉運。如果大家這段時間經過灣仔鵝頸橋，一定會聽到用鞋底打小人的熱鬧景象，大家在努力把衰氣打走。在中國傳統文化中，這個月要做很多儀式，令到你今年可以脫胎換骨了。

從「啟蟄」到「驚蟄」

「驚蟄」其實有個有趣的典故。古代稱之為「啟蟄」。「蟄」是代動物冬眠躲起來的意思，「啟蟄」意思是開啟了生機。但到了漢朝，因為要避漢景帝劉啟的諱，才改成了「驚」。

在中國傳統文化，誰是控制害蟲？就是土地公。所以，這天也是土地公的壽辰，要拜土地，保佑人間不会有瘟疫。古代很怕驚蟄之後會有瘟疫，因為有毒蟲出來。所以為何古代有燒炮仗是用硫磺來控制那些害蟲，不要讓牠們出來。而到了現代，家家戶戶都用殺蟲水了！

玄學大師李居明執導的玄學電影《易經風雲錄》，首次從易經角度揭盅香港銅鑼灣鵝頸橋的「打小人」文化。

驚蟄打小人用黃色紙老虎，其實是「祭白虎」，象徵小人被白虎吞噬制服。

「拍枱九下」壓煞的淵源

很多人問我，除了去鵝頸橋打小人，還有沒有簡單的方法防小人？有一個俗信，不用擇時辰，只要「拍枱九下」，你就可以安然度過一年。其實，「拍枱九下」是源自古代的青天大老爺。在驚蟄這天會用驚堂木拍枱九下，代表這一年可以鎮壓住小人官非、盜賊暴徒，這官場習慣後來演變成用鞋底拍打枱面的民間「打小人」俗信，這種文化古為今用了！

這「拍枱九下」能在磁場上起到威懾小人的作用。特別是今年犯太歲的人士，即生肖屬馬、鼠、牛、兔，以及金牛座、水瓶座及獅子座的朋友，這九下更是要做足。

可「脫胎換骨」的食物

除了「拍枱」，還要吃可脫胎換骨的食物，即要在驚蟄這天剝一些有殼的東西，叫做「剝殼文化」。譬如剝雞蛋、剝花生、剝蝦蟹，甚至是剝龍眼乾或剝瓜子等帶殼的乾果，只要有「剝殼」這個動作，都是「脫胎換骨」的好意頭。古代人更講究吃「三層肉」（五花腩或燒肉），象徵紅皮赤壯，鴻運當頭。

驚蟄是脫胎換骨之日，做任何喜事都是最好的。但是唯一不宜結婚，亦不宜去山區森林，最怕被蛇咬。

雖然現在已過了驚蟄，但大家依然可以進行「拍枱九下」的儀式，寓意壓煞有力，可驅趕小人，更提醒自己要甦醒了，不要懶惰，有計劃馬上去做，這是一個非常厲害的心理加持，真正做到脫胎換骨！

