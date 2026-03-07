港女遇相熟海味舖老闆求助「上唔到網」 熱心解困後獲贈1貴重物品 網民：好心有好報

近年，不少老字號及小店都因各種原因而無奈結業。有港人在為社交平台發文，表示有相熟老字號海味舖即將結束營業，日前路過該店時，偶然發現老闆因遇上「上網問題」而無法做生意，於是向其求助。雖然樓主對電腦問題不熟諳，不過仍熱心為老闆解困，最後更成功解決問題，而對方竟送上1貴重禮物，令樓主大感意外，「冇諗過真係一個small hand，會擁有一份咁名貴嘅禮物」，詳情即看下文！

港女為相熟海味店老闆解困 獲贈1貴重物品感意外

近日，有港人在Threads發文，稱一間位於北角的老字號海味店即將結業，而身為熟客的樓主早前已前往幫襯，「買咗啲平價花膠海參同埋啲瑤柱碎看門口」。及後，樓主再次路經該店，看到老闆面前有一盒花膠，形容其「又厚又大隻，超靚」，正當她打算入內問價時，「純粹諗住入去睇吓幾多錢，睇見都會開心」，卻發現老闆正「一頭煙」。

原來，老闆正因為「上唔到網」而煩惱，遂向剛進店的樓主求助。一向由丈夫代勞處理電腦問題的樓主深感「一定唔可以失禮」，決定硬著頭皮協助解決問題，「幫佢將啲插蘇呢度轉下嗰度轉吓」，終發現原來只是「老闆熄咗個電掣」，成功為老闆解困。

事後，老闆直言如非得樓主相助，「冇咗部卡機我今日唔使做生意」，同時為答謝對方，更送上該盒吸引樓主進店的花膠！原來，該盒花膠為三頭花膠，市面價格由數千元至數萬元不等，讓樓主大感意外，直言「差點哭出來」，又謂「從來都冇諗過人生會擁有三頭花膠」，「沒想到只是一個Small hand（小幫助），會擁有1份名貴禮物」。樓主又表示日後會好好教導女兒，「希望女兒同我一樣擁有咁熱血嘅心，常常幫助人是美德。」

網民：好人有好報！

對於樓主的經歷，不少網民都認為是「好人有好報」、「老闆咁大方，你都好好人」；又表示希望前往光顧，向樓主查詢地址，希望「讓他清貨快一點」。樓主及後在留言補充，該店是北角老字號海味店「義合海味」，於新光戲院對面經營逾60年。同時，有網民則向樓主提議，將三頭花膠「留比（俾）個女將來做嫁妝」，又有人認為老闆相贈的禮物過於名貴，「如果佢係30年前既（嘅）存貨，當時是幾百蚊。但今時今日係幾千。會唔會有啲貴重呢？」、「如果我收，我會幫佢買翻幾樣海味。等人家打個和。」

