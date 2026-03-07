西營盤街頭出現神秘英文塗鴉「在香港墜入愛河」？原來出自這位藝術家 網民震驚：他來亞洲了！

大家在街道上可有留意到一些商舖的閘門、圍板，甚至後巷，除了會貼上海報廣告外，有時還能欣賞到街頭藝術家的壁畫或塗鴉作品？最近，有網民發現上環、西營盤，以至銅鑼灣出現一系列表示「在香港墜入愛河」的英文字句，原來是出自1位藝術家之手，更引起網民前往打卡收集其「作品」！

西營盤街頭出現神秘英文塗鴉「在香港墜入愛河」？原來出自這位藝術家

有時放下手機、走在路上多四處觀察，或許會有意外收穫。最近，有網民發現上環、西營盤，以及銅鑼灣一帶出現詩意的英文字句，包括「I fell in love in Hong Kong」（我在香港墜入愛河）、「Still a kid with dreams」（仍是懷抱夢想的孩子）、「Can we still fall in love this summer？」（我們於這個夏天還有墜入愛河嗎？）、「Make the world feel something」（讓世界感受到些東西）。這些字句多寫於行人路、牆壁、天橋，甚至商舖圍板上，下方的署名為「7SoulsDeep」。

神秘街頭藝術家訪港 網民震驚：他來亞洲了！

有網民認出這些作品出自「7SoulsDeep」，並感到震驚：「他來亞洲了」！「7SoulsDeep」是一位來自布魯克林的神秘街頭藝術家與詩人，多於行人路、牆壁、街道上書寫浪漫且富有哲理的文字，主題多圍繞愛、脆弱、人際關係連結。他的作品遍佈世界各地，亦曾於意大利及布魯克林舉行藝術展。

事實上，7SoulsDeep於一周前發文透露，香港為他的亞洲之行第一站，認為是時候開始書寫一個從未與大家分享的篇章，又表示了解到自己的文字備受需要及欣賞，感謝大家因他的文字產生共鳴。他形容自己身處香港時感到自在，並在街頭寫下一些新作品，認為這些作品於香港找到它們第一個家，就如他自己重新出發的起點，因此當他走過灣仔、中環、尖沙咀的時候，認為也可以將這些「新一頁」撕下來與大家一起分享，「感覺自由，也充滿感恩」。如最近有計劃前往灣仔、中環、尖沙咀等地，不妨也試試尋找他的作品！

文:RY

資料及圖片來源：Instagram、小紅書