Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！

生活百科
更新時間：14:59 2026-03-05 HKT
發佈時間：14:59 2026-03-05 HKT

港府早於2022年推出「簡約公屋」，以低層組裝合成樓宇及利用空置校舍快速建成，致力於5年內增加公營房屋供應量。近年，有部份簡約公屋相繼入伙，有港人發文大讚由舊校改建的簡約公屋，認為樓底夠高，而且空氣好及交通方便，直言「住到死都制」，詳情即看下文！

港人力讚舊校改建簡約公屋 列3大優點：住到死都制！

有港人早前於社交平台發文，指由舊校改建而成的簡約公屋「好似幾好喎」，除了認為「樓下（有）運動場」外，又讚樓底高、空氣好，「租金800至3000」，而且前身為學校，變相交通相對方便，直言「住到死都制」！樓主分享的圖片為位於上水彩園道的簡約公屋，起居空間以以白色為主，配上簡潔木色傢俱及地板，滲出淡淡「無印風」。

不少網民紛紛留言大讚舊校改建簡約公屋，「正到爆」、「肯定好過劏房」，有正居住在簡約公屋的居民表示，「唔使花錢裝修，除左無得釘牆之外，真係無野（嘢）挑剔舊校」。

與此同時，因由舊校改建的簡約公屋，只有部份設有升降機，意味有機會需要「行樓梯到六樓」，有人則認為由學校改裝優點多，「面積大無滲水問題」，惟抽氣系統方面，「原裝跟樓配6吋圓抽，廚房位置離窗口位遠」。

13個簡約公屋項目 其中5項為舊校改建

簡約公屋為港府近年致力發展的大型項目，在13個簡約公屋項目中，有5個由舊校改建，分別為彩石里簡約公屋、順安道簡約公屋、順利邨道簡約公屋、竹園道簡約公屋、彩園路簡約公屋，目標是興建約30,000個單位，主要提供予輪候傳統公屋三年或以上的申請者，以家庭申請者優先。

在13個簡約公屋項目，其中8個項目仍在興建階段，而位於元朗的攸壆路簡約公屋、觀塘的彩興路簡約公屋及彩石里簡約公屋已經入伙。其中，彩石里簡約公屋項目由聖若瑟英文中學舊校舍改建而成。第3期簡約公屋為柴灣常安街、啟德世運道第2期、屯門欣寶路及屯門青發街，預計將於2026年第2季入伙，每月租金為約$1,340至約$3,020。

文：TF

資料及圖片來源：facebook

延伸閱讀：港人稱「低物慾」每月$6000能在香港生存！網民熱議關鍵是解決這問題...


————
 

最Hit
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
00後補習老師為「愛」啟德置業 兩個月情變分手 供樓佔收入九成 「去旅行都有罪惡感」
樓市動向
12小時前
01:11
粉錦公路綠的迎頭撼夾斗貨車 的士司機女乘客被困 送院雙亡
突發
5小時前
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
01:58
莊雅婷獲鍾培生求婚︱最年輕區議員屢上娛樂版 言行出位曾參選港姐 曾獲局長讚「棄暗投明」
政情
8小時前
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
阿伯連鎖快餐店$7買奶茶自備包點捱轟 遭拍照公審惹議 結局神反轉｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
小紅書瘋傳香港$1過夜攻略！位處市區有齊獨立包廂+洗手間 網民：比重慶大廈強多了
生活百科
2026-03-04 15:40 HKT
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
正月十五後「揮春要全拆」？「福字月曆」都要拆？師傅警告PO掀議 網民曬Chiikawa求放過 原來呢啲可留｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
「百億富二代」男星出現猝逝先兆？腦部突缺氧面色慘白急剎停錄影  曾做開腦手術藏隱患
影視圈
9小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
7小時前
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
鍾培生莊雅婷爆婚訊丨重溫與11位女神緋聞精彩史 曾被移英失敗女星炮轟係人渣 對TVB小花情有獨鍾
影視圈
6小時前
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
業主裝修後廁所對正樓下廚房 30年鄰居感噁心「食飯就覺得頭頂有人如廁」最終交法院裁決
家居裝修
2026-03-04 16:14 HKT