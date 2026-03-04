港鐵車廂內點睇身處第幾卡？港男求助「每次女友都問我喺咩門」 網民分享1神器+揭背後原理……

港鐵車廂點睇身處第幾卡？與友人相約在港鐵車廂會合時，如身處車廂內，如何可以得知自己身處哪一卡車？最近，有港男在社交平台發文，指每次登上港鐵後，女朋友都會問他在哪一卡車，然而車廂內僅顯示車廂編號，好奇「點可以喺車廂搵自己咩門？」吸引網民留言教路，同時分享一個網上搜尋器，憑車廂編號即可找出身處車廂位置，詳情即看下文！

港鐵車廂點睇身處第幾卡？港男求助「每次女友都問我喺咩門」

有網民日前於Threads分享，指「每次我上左（咗）MTR 女友/朋友都問我係咩門」，並上載車廂圖片，只顯示「車廂」及「門」的編號，好奇「到底我點可以係（喺）車廂到搵自己咩門」？

網民推介「迷失港鐵」搜尋器帖文一出，隨即獲不少網民表示有同感，「你係女朋友問，我係男朋友問係（喺）咩門位置，我同你一樣都唔識睇」、「係咪全天下嘅男朋友都係一樣？趷個頭出去望吓！！」對此，有網民推介一款名為「迷失港鐵」搜尋器，並表示：「呢個網幫到你」。

網民推介「迷失港鐵」搜尋器 一步即知對應車卡

在「迷失港鐵」搜尋器，用家只要輸入「車廂編號」即可知悉自己身處的車廂位置。以樓主提供的圖片為例，車廂編號為「M314」，只要輸入車廂編號，就可知道樓主身處在屯馬綫車廂，如果是往屯門方向的話，對應車卡為「第3卡」，再輸入車門編號「U2」，即可顯示身處車廂為「3卡4門」。用家亦可按「調頭」鍵，即可了解「M314」在屯馬綫往烏溪沙方向為第6卡。用家又可選擇開啟「幕門貼紙」，並以WhatsApp或Telegram將相關資訊分享。

與此同時，有熟悉鐵路的網民留言解構港鐵車廂編號的編成原理，指屯馬綫有兩款車型，分別為「可能比較複雜」或「DPMKCMPD」8卡車，情況「可能比較複雜」，而各卡都有其編號組成原理，D卡為駕駛室拖卡、P卡為集電弓動力卡、M卡為動力車卡、H卡及C卡為拖卡、K卡為動力車卡。以樓主的「M314」為例，則為第六卡，即是動力車卡。

網民笑言：「約車頭車尾咪得」

不過，有不少網民認為除了依靠搜尋器，還有其他更方便的方法，「月台幕門有寫卡數門數」、「諗到咁複雜？上車前望下月台邊卡邊個門入，咪通知對方」、「約車頭車尾咪得」。

文：TF

資料及圖片來源：threads、迷失港鐵



