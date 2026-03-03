驚蟄打小人攻略｜必睇8大儀式6大禁忌 犯禁隨時損人不利己 附打小人地點+中英文口訣
「打小人」被列為「香港非物質文化遺產」，在驚蟄當日，灣仔鵝頸橋底例必「打你個小人頭」聲音不絕於耳。今年驚蟄為3月5日，或有不少市民會前往「打小人」，希望將身邊的小人、惡運、不如意的事情通通「打走」。其實，為何驚蟄傳統上要打小人、又應該在哪裏打小人、打小人有甚麼儀式及口訣？本文整合「打小心」起源、儀式、禁忌，助你更加了解這項聞名海外的香港文化遺產！
每年新曆的3月5日或6日為驚蟄，今年驚蟄為3月5日。這一天「斗指丁為驚蟄，雷鳴動，蟄蟲皆震起而出，故名驚蟄。」驚蟄這天由於天氣開始回暖，第一道春雷驚醒冬眠的動物，蛇蟲鼠蟻等一切害物同時開口，到處覓食並傷人，被視為災星的白虎亦會開口咬人，意味會發生不吉利事情。
故此，古人於驚蟄這天祭白虎，再以打小人儀式，將如蛇蟲鼠蟻般令人討厭的「小人」打走，祈求消災解困，消除惡運。「小人」亦可分為實質對象及沒有指定對象，古時打小人這種儀式亦稱為「厭勝」，是一種具詛咒作用的巫術，透過法師施法借以神靈力量，令暗中的「小人」受到應有的懲罰。
不同傳統習俗都有各自的儀式與禁忌，特別要小心不要犯禁，以免影響自身運氣及損人不利己。打小人有8種儀式，包括向神婆打手提供將特定小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身分之物，寫或放於小人紙上，再由神婆利用爛鞋底敲打小人紙至破爛。若於驚蟄當天打小人，需加上祭白虎這儀式，再以紅色貴人紙祈求貴人相助等。
打小人8種儀式：
- 請神：用香奉請天地神明
- 稟告：將委託人的姓名、生辰八字等寫於百解靈符上。如有指明小人對欠，則將小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可代表特定小人身份之物，寫或放於小人紙上
- 打小人：利用各種象徵物，如委託者或施術者的鞋作敲打、傷害小人紙
- 祭白虎：如在驚蟄日打小人需祭白虎，以黃色紙老虎代表白虎。祭祀一般使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，老虎吃飽後便不會再傷害人
- 化解：將一切是非禍害、災害等，以撒花生、豆子等小物或百解靈符以消災、解除厄運
- 祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助
- 供奉：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神
- 擲筊：將兩個半月形陰、陽木塊擲出，一內一外為聖筊，出現聖筊表示儀式圓滿結束
打小人6大禁忌：
- 不選孕婦作打小人對象
- 自己懷孕不能打小人
- 打小人不應指名道姓，損害個人陰德，損人不利己
- 事後必須化掉小人衣紙，不能帶回家
- 不能再穿打小人舊鞋
- 打小人要擇日，與自己相沖日子導致不靈驗
現時大多集中於灣仔鵝頸橋打小人，其實打小人地點廣泛，不限於鵝頸橋底一帶。地點可以選於三岔路口、橋底、路旁及山邊等陰暗地方，全因這些地方因煞氣較大，本來容易招惹鬼神，有效克制小人。惟鵝頸橋底聚集較多神婆打手，令此地方成為打小人必到之處，同時亦是訪港旅客的觀光地點之一。
打小人口訣中、英文對照版
打小人作為具代表性的「非物質文化遺產」，不少海外遊客來港都會到灣仔鵝頸橋體驗打小人文化。因此，為照顧到不同國籍人士需要，就連打小人口訣都有英文版！
打小人中、英文口訣：
- 打你個小人頭（Beat your little head）
- 打到你成世無出頭（Make your luck all dead）
- 打你個小人手（Beat your little hand）
- 打到你無鞋挽屐走（Your good luck comes to the end）
- 打你個小人腳（Beat your little foot）
- 打到你有鞋都唔識着（Make your life no good）
- 打你個小人眼（Beat your little eye）
- 等你成世都撞板（let you stumble till you die）
