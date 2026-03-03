驚蟄打小人攻略｜必睇8大儀式6大禁忌 犯禁隨時損人不利己 附打小人地點+中英文口訣

「打小人」被列為「香港非物質文化遺產」，在驚蟄當日，灣仔鵝頸橋底例必「打你個小人頭」聲音不絕於耳。今年驚蟄為3月5日，或有不少市民會前往「打小人」，希望將身邊的小人、惡運、不如意的事情通通「打走」。其實，為何驚蟄傳統上要打小人、又應該在哪裏打小人、打小人有甚麼儀式及口訣？本文整合「打小心」起源、儀式、禁忌，助你更加了解這項聞名海外的香港文化遺產！

驚蟄打小人攻略｜必睇8大儀式6大禁忌 犯禁隨時損人不利己

每年新曆的3月5日或6日為驚蟄，今年驚蟄為3月5日。這一天「斗指丁為驚蟄，雷鳴動，蟄蟲皆震起而出，故名驚蟄。」驚蟄這天由於天氣開始回暖，第一道春雷驚醒冬眠的動物，蛇蟲鼠蟻等一切害物同時開口，到處覓食並傷人，被視為災星的白虎亦會開口咬人，意味會發生不吉利事情。

故此，古人於驚蟄這天祭白虎，再以打小人儀式，將如蛇蟲鼠蟻般令人討厭的「小人」打走，祈求消災解困，消除惡運。「小人」亦可分為實質對象及沒有指定對象，古時打小人這種儀式亦稱為「厭勝」，是一種具詛咒作用的巫術，透過法師施法借以神靈力量，令暗中的「小人」受到應有的懲罰。

不同傳統習俗都有各自的儀式與禁忌，特別要小心不要犯禁，以免影響自身運氣及損人不利己。打小人有8種儀式，包括向神婆打手提供將特定小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可以代表特定小人身分之物，寫或放於小人紙上，再由神婆利用爛鞋底敲打小人紙至破爛。若於驚蟄當天打小人，需加上祭白虎這儀式，再以紅色貴人紙祈求貴人相助等。

打小人8種儀式：

請神：用香奉請天地神明 稟告：將委託人的姓名、生辰八字等寫於百解靈符上。如有指明小人對欠，則將小人姓名、生辰八字、照片、衣物等可代表特定小人身份之物，寫或放於小人紙上 打小人：利用各種象徵物，如委託者或施術者的鞋作敲打、傷害小人紙 祭白虎：如在驚蟄日打小人需祭白虎，以黃色紙老虎代表白虎。祭祀一般使用小塊生豬肉沾上豬血，放入紙製白虎口中，代表餵老虎，老虎吃飽後便不會再傷害人 化解：將一切是非禍害、災害等，以撒花生、豆子等小物或百解靈符以消災、解除厄運 祈福：以紅色的貴人紙，為委託者祈求貴人幫助 供奉：將元寶、金銀紙等焚化供奉鬼神 擲筊：將兩個半月形陰、陽木塊擲出，一內一外為聖筊，出現聖筊表示儀式圓滿結束

打小人6大禁忌：

不選孕婦作打小人對象 自己懷孕不能打小人 打小人不應指名道姓，損害個人陰德，損人不利己 事後必須化掉小人衣紙，不能帶回家 不能再穿打小人舊鞋 打小人要擇日，與自己相沖日子導致不靈驗

現時大多集中於灣仔鵝頸橋打小人，其實打小人地點廣泛，不限於鵝頸橋底一帶。地點可以選於三岔路口、橋底、路旁及山邊等陰暗地方，全因這些地方因煞氣較大，本來容易招惹鬼神，有效克制小人。惟鵝頸橋底聚集較多神婆打手，令此地方成為打小人必到之處，同時亦是訪港旅客的觀光地點之一。

打小人口訣中、英文對照版

打小人作為具代表性的「非物質文化遺產」，不少海外遊客來港都會到灣仔鵝頸橋體驗打小人文化。因此，為照顧到不同國籍人士需要，就連打小人口訣都有英文版！

打小人中、英文口訣：

打你個小人頭（Beat your little head）

打到你成世無出頭（Make your luck all dead）

打你個小人手（Beat your little hand）

打到你無鞋挽屐走（Your good luck comes to the end）

打你個小人腳（Beat your little foot）

打到你有鞋都唔識着（Make your life no good）

打你個小人眼（Beat your little eye）

等你成世都撞板（let you stumble till you die）

文:RY