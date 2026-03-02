$22洗面奶變萬能清潔劑？實測白衫白鞋成功去黃+汗漬 洗廚房抽油機/浴缸都得！

日常外出，穿上白色或淺色衣物難免容易沾上各種污漬，久未處理甚至會變得難以去除，令人煩惱。早前，有網民發現一款日本美妝品牌推出的平價洗面奶原來是「隱藏版」去漬好物，低至$22即可入手，除了用來洗白鞋，解決淺色衣物上的頑固污垢，更可用於廚房及浴室清潔，相當萬能，更封其為「被洗面奶耽誤的清潔劑」，即睇下文了解詳情！

日本$22洗面奶變萬能清潔劑？ 網民實測「洗乜都good」

日本資生堂旗的開架洗顏品牌SENKA推出「皇牌保濕洗顏泡」，獲網民封「被耽誤的清潔劑」，實測「洗乜都good」

日本資生堂旗的開架洗顏品牌SENKA推出「皇牌保濕洗顏泡」主打濃密泡沫技術，能夠深入毛孔帶走髒污與皮脂，加上售價相宜，連鎖美妝用品店莎莎優惠價只需$22，深受不少用家歡迎。最近，有不少網民紛紛表示，原來這款產品在洗面以外的其他功效亦相當出色，如有效「還原」發黃白鞋，去除淺色衣物上的唇膏印、筆跡、發黃及汗漬等，更可用於廚房及浴室清潔，大讚「佢洗乜都very good！」

白衫衣領易變黃？網民實測成功去黃+清走汗漬

學生及上班一族的白恤衫手袖及衣領容易沾上污漬及發黃。日前，有網民在社交平台分享，兒子日常穿著的白恤衫衣領泛黃變黑，實測使用SENKA洗面乳進行清潔，形容效果「真心大癲」！他稱只需擠出約3厘米份量，然後加水稍微擦拭，明顯看到衣領上的污漬隨即變淡，「咁就去咗8成幾污漬」，對效果表示驚訝。此外，有網民則表示「呢枝洗面膏拯救咗我無數嘅淺色衫」，實測有效去除衣袖發黃及腋下的汗漬，同樣認為效果相當不俗。

白鞋染黃簡單2步清潔！實測30秒去污：感動到流淚

有台灣網民用SENKA洗面乳清洗小朋友運動鞋上的污漬，同樣效果顯著（faustusliving@Threads）

以往曾有網民分享，用SENKA洗面乳清潔發黃白鞋的方法非常簡單，擠出幾泵後再加熱水打圈刷洗即可，建議搭配一次性洗臉巾濕擦，效果更為顯著。近日，有台灣網民亦用上產品清潔小朋友的運動鞋，只需將洗面乳擠在百潔布上，然後刷洗30秒，粉紅色的運動鞋隨即回復原狀，直言「感動到流淚」，並表示「當清潔劑實在是太好用了！」

廚房抽油機/浴缸/貓廁所都用得？

有網民更嘗試用SENKA洗面乳來清潔廚房抽油煙機，實測以百潔布刷洗效果更佳，而且認為產品不會傷害手部皮膚，「第一round當牙膏咁刷，之後沖水，結果係出水位（右上角）會起番油膏。第二round用百潔布刷，再過水冇出油膏，冇黐立立的，效果幾好，起碼唔傷手先。」

此外，有不少網民分享其他用法，包括洗浴缸、貓廁所、清除玻璃水垢、化妝用品等，用途廣泛：「我用嚟洗貓廁所」、「見到有人話係浴缸一流！試過又真係得！依家支嘢，基本都係攞嚟洗浴缸同洗手盆」、「呢支嘢洗玻璃上邊啲水垢都一流」、「化妝掃/嚟m（月經）hi到都係靠佢！」

來源：Threads