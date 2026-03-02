Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

寢具保養 ｜純棉/蠶絲/羽絨 轉季必讀 被具潔淨 ｜專家教精你

生活百科
更新時間：00:05 2026-03-02 HKT
發佈時間：00:05 2026-03-02 HKT

每逢轉季時節，大家都煩惱如何清洗和晾曬寢具，原來洗被和曬被都是大學問，因為清潔不當，被子便會報銷。被子種類有很多種，如蠶絲被、羽絨被、羊毛被等，每一種被子的潔淨都不同，大家必須學懂。

不同材質 潔淨有異

羽絨被近年甚受歡迎，因它富輕盈、保暖度高的特性，轉季時又該如何清潔呢？家務助理課程導師張美玲指出︰「羽絨被可手洗或乾洗，假如羽絨被標有註明可低溫烘乾，則可烘乾處理，而烘乾機過程中，加入23顆洗衣球或網球，可防止結塊、恢復蓬鬆，那就不需要用晾乾的方式，比較方便。不少家庭為節省儲物空間，會用真空壓縮袋收納羽絨被，但其實並不建議，因壓縮可能導致羽絨結塊，影響保暖效果。」

蠶絲被具備輕盈、透氣、低過敏的特色，亦是不少家庭之選，但需注意不可水洗或乾洗，張美玲教路︰「蠶絲被纖維細緻而且含有天然蛋白質，不建議水洗、乾洗和烘乾，轉季時可將蠶絲被放陰涼通風處風乾便可。如直接在烈日下曬得太久會導致纖維變脆、打結和結塊，失去原有的保暖與蓬鬆感。所以應使用被套套上蠶絲被外，日常定期每 12 周定期清洗被套即可，避免人體皮屑與汗水直接滲入被芯內，如被芯如有汚跡，先看標籤才進行局部清潔，可用少量中性洗劑開水，用軟布輕拭髒污處，再用清水濕布擦拭，最後乾毛巾吸乾水分，放在陰涼通風處晾乾可。」

純棉被 白醋擦拭霉斑

純棉被具吸濕透氣、柔軟舒適等優點，至今仍然是最受歡迎的冬日保暧被具之一。一般只清洗被套，被芯少洗，可在陽光下晾曬，避免過度拍打。曬被子最佳時間是在早上10點前或下午4點後，利用溫和陽光下晾曬約1小時。如需去霉去污，可用白醋加水擦拭霉斑，或用梳打粉處理污跡。若家中戶外空間不足，則應開啟抽濕機確保防潮。收納時可選擇棉布、無紡布等透氣材質的收納袋，袋中放置除濕劑或防潮包。

至於聚酯纖維被則具輕盈、耐洗、快乾等特性，它可機洗，建議用大型洗衣機低溫烘乾或陰乾，取出後輕拍蓬鬆。羊毛被則具保暖、透氣效果，但水洗易縮水， 建議送專業乾洗。

電熱氈 安全收納小貼士

不少家庭會使用電氈，收納電熱氈時要注意安全和保養，否則容易損壞，甚至引起安全問題。先依照產品說明清洗或擦拭，確保完全乾燥，避免潮濕導致霉菌或短路。因電熱氈內有金屬加熱線，折疊容易令線路斷裂，可能造成短路或過熱，引發觸電或火災 。最好以「捲」代「折」，像瑜伽墊或睡袋般，從一端輕柔地捲起，避免銳角彎折。

存放在乾燥通風，避免潮濕，防止電線生鏽或電熱氈發霉。還要避免重壓，不要把重物壓在毯子上，以免變形或損壞線路。如果需要長期收納，建議每隔幾個月取出晾曬並輕拍，保持柔軟度和延長壽命。


文︰Angel 圖︰何健勇、星島圖片庫

 

