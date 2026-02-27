中電新一輪「基層家庭電費補助計劃」3.2開始申請！4類人合資格 長者有份 最高獲$1000津貼

對於許多基層家庭來說，電費是日常生活中一筆不小的開支。為了減輕市民的負擔，中華電力公司今年再度推出「中電基層家庭電費補助計劃」，新一輪申請將在3月2日開始，繼續支援弱勢社群，為有需要的長者、劏房戶等家庭提供電費補助，合資格的4類人最高可獲$1000津貼，預計能幫助大約73,000個家庭，即睇內文申請方法及資格。

中電基層家庭電費補助計劃3.2接受申請！4類人合資格 最高津貼$1000

中電一向關心社區，深明基層市民在生活開支上可能面對的壓力。為此，特別從中電社區節能基金撥出5000萬港元，用以支援有需要的家庭。這筆款項會用於推行新一輪的「中電基層家庭電費補助計劃」，並將於今年3月2日起正式接受申請，希望能為弱勢社群帶來實質的幫助。

誰可以申請「中電基層家庭電費補助計劃」？

只要您是香港居民及持有香港居民身份滿一年，並居住在中電的供電範圍內，以及屬於以下任何一種類別，便符合申請資格：

1. 65歲或以上的獨居或雙老長者

並正在領取以下其中一項︰

綜合社會保障援助（綜援）

長者生活津貼

2. 低收入家庭

並正在領取以下其中一項︰

在職家庭津貼

綜援

學校書簿津貼全額資助

幼稚園及幼兒中心學費減免計劃全免學費

3. 殘疾人士

並同時持有或正在領取以下其中一項：

持有殘疾人士登記證

綜援的交通補助金

公共福利金計劃的傷殘津貼

4. 劏房住戶

並符合以下條件：

居住於分間單位（即劏房）

單位內沒有安裝獨立中電電錶

沒有持有住宅或非住宅的中電電力賬戶

補助計劃的金額有多少？

一般家庭：成功申請的合資格家庭，每戶可獲得$600的電費補助，這筆款項會直接存入您的中電電費賬戶中。

劏房住戶： 考慮到劏房住戶的特殊情況，成功申請的合資格住戶，每戶可獲得$1,000補助，款項會直接存入您個人名下的銀行戶口。

如何申請基層家庭電費補助？

申請日期：

2026年3月2日起至6月30日

申請方法：

您需要透過參與此計劃的社會福利機構、立法會議員或區議員的辦事處提交申請，有關參與機構的名單將於3月2日公布，詳情可留意中電網頁，而津貼預計會在2026年12月或之前發放，由於名額有限，符合資格的市民要留意。

申請人需準備文件︰

長者/低收入家庭/殘疾人士︰

香港身份證、最近的電費單（紙本或電子版）、證明您符合資格的相關文（如正在領取綜援或長者生活津貼的證明文件）

分間單位住戶︰

香港身份證、居住地址證明、個人港元儲蓄銀行賬戶資料（如銀行存摺或月結單）

中電基層家庭電費補助計劃

申請日期︰2026年3月2日至6月30日

詳情︰>>按此<<

查詢電話︰2678 2633

資料來源︰中電