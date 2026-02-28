Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

回南天衣服有噏味？港人推介日牌香氛噴霧 力讚用完香噴噴：香水都唔駛搽

生活百科
更新時間：11:15 2026-02-28 HKT
踏入春天，面對回南天的潮濕天氣，剛洗好的衣物變得難乾，甚至出現大陣「噏味」，令人煩惱。最近，有港人入手一款Threads熱捧的日本衣物品牌香氛噴霧，大讚用完衣服香噴噴，更形容「香水都唔駛搽！」

回南天衣服有噏味點算好？港人推薦日本品牌香氛噴霧

天氣潮濕，不少市民都為室內晾衫問題而煩惱，即使出動洗衣液、柔順劑甚至消毒液似乎亦難以消除衣服的「噏味」。最近，有港人入手Threads熱捧的日本香氛品牌Laundrin的香氛噴霧，屬品牌旗下的「Good Tea Time」系列，味道以茶香為主，並分為4款香味，包括伯爵茶香、大吉嶺檸檬茶香、白茶香以及烏龍茶香。樓主於香港松本清分店入手，試用後大讚有效消除噏味，「仲香噴噴，香水都唔駛搽，勁推伯爵茶味」。

  • 伯爵茶香：前調用上佛手柑、橙子、麝香葡萄，中調用上茶、玫瑰、橙花，後調為木質及琥珀
  • 大吉嶺檸檬茶香：前調用上佛手柑、檸檬，中調為茶與玫瑰，後調為木質、琥珀及麝香
  • 白茶香：前調為佛手柑、檸檬、鼠尾草及荳蔻，中調為白茶、玫瑰及鳶尾花，後調為廣藿香、雪松木、崖柏木、檀香木及麝香
  • 烏龍茶香：前調採用烏龍茶、橙子、柑橘、葡萄柚，中調為茉莉花、鼠尾草及玫瑰，後調為麝香、雪松、琥珀及苔蘚。

此外，除了香氛噴霧，同款香味配方亦有推出香氛片、洗衣柔順劑、擴香瓶等，適合不同環境需要。

網民大推：噴完心情好好多

帖文公開後，有網民表示「多謝推介，希望推到比世人見到，呢啲天氣搭車總有一兩噏臭味人喺附近」；亦有不少人對品牌出品給予好評，有網民推介柔順劑及香薰，又稱此系列產品的味道好聞，「我用開佢出嘅洗衫，勁香」、「有買佢個香薰好襟用，成間房都好香」、「我都有用開佢，噴完心情好好多」、「佢個柔順劑都好香」。不過，有網民提醒衣服有「噏味」或為事出有因，「件衫舊或洗唔乾淨先會噏味，買部抽濕機好過」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads誠品線上

延伸閱讀：抽濕機愈抽愈濕？驚人真相藏濾網 開機前必做5步檢查+清潔 2招提升抽濕效能

 

 

