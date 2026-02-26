尿袋新監管！內地3月起增設行動電源新「3C」認證 即睇4招防買錯

北上尿袋最新監管｜中國2026年3C認證｜行動電源，也就是我們常說的「尿袋」，是不少人外遊出行的必備用品。不過，近年屢次發生流動電源在未使用時自行燃燒或爆炸的意外，甚至曾在飛機上突然起火，這些事件都引起了公眾對其安全性的擔憂。為此，中國內地就全面加強對流動電源（充電寶）的監管，由2026年3月1日起，所有新出廠的流動電源產品，都必須符合更為嚴格的強制性國家標準。屆時，現行的「3C認證」亦會隨之更新，以確保市民能夠購買和使用更安全、更有保障的充電產品。

2026年3月尿袋新規定：行動電源需帶「新3C」認證

根據中國國家認證認可監督管理委員會公告，自2026年3月1日起，將對流動電源（俗稱「尿袋」或「充電寶」）等風險較高的產品，實施更嚴格的新一代「3C認證」要求。

一掃二維碼即辨真偽 杜絕假冒產品

根據新規定，屆時所有在市面上銷售的流動電源，都必須附有全新的「CCC認證」標誌。 （小紅書圖片）

新標誌的旁邊，會增加一個可供追溯產品來源的二維碼（QR Code）。 （小紅書圖片）

根據新規定，屆時所有在市面上銷售的流動電源，都必須附有全新的「CCC認證」標誌。這個新標誌的旁邊，會增加一個可供追溯產品來源的二維碼（QR Code）。市民只需用手機掃描這個二維碼，就能即時查閱到認證證書的編號、生產商名稱、產品規格及證書狀態等詳細資訊。這項新措施旨在杜絕不法商人胡亂使用偽冒3C標籤的情況，讓消費者買得更安心。新規定將分階段實施，若缺少了這個附有二維碼的新認證，有機會被禁止出廠及銷售。

增設「保質期」 提醒安全使用年限

新規定還要求流動電源必須像食品一樣，清楚標明「保存期限」。製造商需要在產品上列明生產日期，並提供建議的安全使用年限（預計約為5年），以提醒市民及時更換，保障使用安全。

尿袋付合新規先用得？ 「新3C」認證設寬限期

內地航班嚴格執行：無3C標誌禁止攜帶登機

計劃乘搭內地航班出差或旅遊的市民需要注意，內地早已規定，所有攜帶上機的流動電源都必須具備3C認證。若產品上沒有清晰的3C標誌，將一律被禁止攜帶登機。

考慮到市面上仍有大量舊款產品流通，新的「3C認證」規定將會分階段推行，並設有寬限期。在過渡期間，持有附帶舊款3C認證（即沒有二維碼的版本）的流動電源，暫時仍可於國內的飛機及高鐵等交通工具上使用。然而，對於完全沒有任何3C認證標誌的產品，則會被嚴格禁止。

如何安心選購「尿袋」？4招保障充電安全

1. 首選品牌官方店舖

選購流動電源時，應優先考慮在品牌的官方商店或信譽良好的大型零售商購買。在網上選購時，要仔細查閱產品的詳細說明，確認頁面上是否清楚列明「符合2026年新標數字CCC認證」或類似的字句，確保產品符合最新的安全標準。

2. 收貨後即時檢查

收到新的流動電源後，應立即進行以下三項檢查：

掃描驗證：掃描產品包裝或機身上的二維碼，核實其3C認證的真偽。 核對標識：檢查機身上是否清晰印有生產廠家、產品型號等資訊。 查看容量：留意產品上標明的「額定能量」（Wh），確保標示清晰，以符合航空公司的規定。

3. 選擇可靠信譽品牌

市面上信譽較佳的品牌，例如華為（Huawei）、小米（Xiaomi）、Anker（安克）或 Ugreen（綠聯）等，通常已推出符合新認證標準的產品。這些品牌的產品質量及內置的安全保護設計一般較為完善，能提供更佳保障。

4. 檢查並更換家中舊裝置

建議市民應檢查家中現正使用的流動電源。假如發現產品上的標誌（如品牌、容量、認證標誌等）已經模糊不清，或未能確認是否符合安全標準，便應及早更換。提前準備，可避免在機場或高鐵站等安檢關口，因產品不合規而被攔截，耽誤行程。