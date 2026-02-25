油尖旺區康健中心流動車推免費健康篩查！成功登記「慢病共治」計劃即送智能手錶／體脂磅／血壓計

踏入三月，是時候為健康打下基礎。油尖旺地區康健中心特別安排了流動宣傳車，於3月穿梭區內，為市民帶來免費的「三高」及乙肝篩查登記服務。成功登記或完成評估的市民，即可從體脂磅、智能手錶或手臂式血壓計中任選其一，禮品吸引，萬勿錯過！

油尖旺地區康健中心流動宣傳車 3月推免費健康風險評估

現代人生活節奏快，往往忽略潛在健康警號。油尖旺地區康健中心的流動宣傳車提供一站式服務，現場有專員詳細講解「慢病共治」及「乙肝共治」兩大政府資助計劃，並直接協助市民登記。團隊更會提供個人化的家庭醫生配對建議，助您實踐「一人一家庭醫生」的理念，為長遠健康打下穩固基礎。

預防勝於治療。在活動現場，市民只需出示香港身份證並同意開通醫健通，即可免費體驗專業的「健康風險評估」。此評估有助識別「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）等潛在風險。透過簡單檢查，市民能更了解自己的身體，從而調整生活習慣，有效預防慢性病。

登記即送智能手錶、體脂磅、血壓計（三選一）

為鼓勵大眾踏出健康管理第一步，凡於流動宣傳車成功登記「慢病共治」獎賞計劃，即可獲贈以下其中一份實用健康禮品，助您時刻掌握身體狀況：

智能手錶：監測心率、步數，輕鬆記錄日常活動量。

體脂磅：不只量度體重，更能分析體脂率，全面了解身體組成。

手臂式血壓計：方便在家中定期量度血壓，及早發現潛在問題。

２大篩查計劃詳情

本次活動主力推廣兩項重要的篩查計劃，旨在針對高風險群體進行早期介入：

「慢病共治」計劃：此計劃主要資助年滿45歲或以上，並且過往沒有確診糖尿病或高血壓病歷的香港市民，進行全面的「三高」篩查，以便及早發現問題並加以管理。

「乙肝共治」計劃：針對在1988年或以前出生的香港居民，或是慢性乙肝患者的家庭成員及伴侶。只要未曾確診乙肝且無相關病徵，都合資格參加此篩查計劃，保障自己與家人的健康。

活動詳情與時間地點

為方便不同區域的市民，流動宣傳車將在3月份停泊於以下四個地點，市民可選擇就近前往。

日期 地點 2026年3月3日至5日（星期二至四） 大角咀海泓道（海富商場對出） 2026年3月9日至11日（星期一至三） 佐敦寶靈街20號 2026年3月17日至19日（星期二至四） 旺角上海街567號（朗豪坊外） 2026年3月25日至27日（星期三至五） 大角咀晏架街65號

服務時間： 上午11時至下午7時

溫馨提示：

登記即送精美禮品，數量有限，送完即止，請把握機會！

有意參加的市民，敬請提早到達，服務將於完結前半小時截止排隊。

登記時需持有有效香港身份證，並同意開通醫健通（eHealth）。

活動安排或因應情況更改，最新資訊請留意「油尖旺地區康健中心」的官方專頁。

如有任何爭議，油尖旺地區康健中心保留最終決定權。

