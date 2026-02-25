Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油尖旺區康健中心流動車推免費健康篩查！成功登記「慢病共治」計劃即送智能手錶／體脂磅／血壓計

生活百科
更新時間：15:04 2026-02-25 HKT
發佈時間：15:04 2026-02-25 HKT

踏入三月，是時候為健康打下基礎。油尖旺地區康健中心特別安排了流動宣傳車，於3月穿梭區內，為市民帶來免費的「三高」及乙肝篩查登記服務。成功登記或完成評估的市民，即可從體脂磅、智能手錶或手臂式血壓計中任選其一，禮品吸引，萬勿錯過！

油尖旺地區康健中心流動宣傳車 3月推免費健康風險評估

油尖旺地區康健中心流動宣傳車 3月推免費健康風險評估
油尖旺地區康健中心流動宣傳車 3月推免費健康風險評估

現代人生活節奏快，往往忽略潛在健康警號。油尖旺地區康健中心的流動宣傳車提供一站式服務，現場有專員詳細講解「慢病共治」及「乙肝共治」兩大政府資助計劃，並直接協助市民登記。團隊更會提供個人化的家庭醫生配對建議，助您實踐「一人一家庭醫生」的理念，為長遠健康打下穩固基礎。

預防勝於治療。在活動現場，市民只需出示香港身份證並同意開通醫健通，即可免費體驗專業的「健康風險評估」。此評估有助識別「三高」（高血壓、高血糖、高血脂）等潛在風險。透過簡單檢查，市民能更了解自己的身體，從而調整生活習慣，有效預防慢性病。

登記即送智能手錶、體脂磅、血壓計（三選一）

為鼓勵大眾踏出健康管理第一步，凡於流動宣傳車成功登記「慢病共治」獎賞計劃，即可獲贈以下其中一份實用健康禮品，助您時刻掌握身體狀況：

  • 智能手錶：監測心率、步數，輕鬆記錄日常活動量。
  • 體脂磅：不只量度體重，更能分析體脂率，全面了解身體組成。
  • 手臂式血壓計：方便在家中定期量度血壓，及早發現潛在問題。

 

２大篩查計劃詳情

本次活動主力推廣兩項重要的篩查計劃，旨在針對高風險群體進行早期介入：

  • 「慢病共治」計劃：此計劃主要資助年滿45歲或以上，並且過往沒有確診糖尿病或高血壓病歷的香港市民，進行全面的「三高」篩查，以便及早發現問題並加以管理。
  • 「乙肝共治」計劃：針對在1988年或以前出生的香港居民，或是慢性乙肝患者的家庭成員及伴侶。只要未曾確診乙肝且無相關病徵，都合資格參加此篩查計劃，保障自己與家人的健康。

活動詳情與時間地點

為方便不同區域的市民，流動宣傳車將在3月份停泊於以下四個地點，市民可選擇就近前往。

日期

地點

2026年3月3日至5日（星期二至四）

大角咀海泓道（海富商場對出）

2026年3月9日至11日（星期一至三）

佐敦寶靈街20號

2026年3月17日至19日（星期二至四）

旺角上海街567號（朗豪坊外）

2026年3月25日至27日（星期三至五）

大角咀晏架街65號

 

服務時間： 上午11時至下午7時

溫馨提示：

  • 登記即送精美禮品，數量有限，送完即止，請把握機會！
  • 有意參加的市民，敬請提早到達，服務將於完結前半小時截止排隊。
  • 登記時需持有有效香港身份證，並同意開通醫健通（eHealth）。
  • 活動安排或因應情況更改，最新資訊請留意「油尖旺地區康健中心」的官方專頁。
  • 如有任何爭議，油尖旺地區康健中心保留最終決定權。

延伸閱讀：89慢病共治服務點將加價 最高升幅200%

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解事件
00:47
觀塘警署23歲女督察吞槍當場死亡 周一鳴到場了解及慰問死者家人
突發
5小時前
財政預算案2026．持續更新︱陳茂波早上11時公布預算案 熱傳「派糖」措施一覽 公務員加薪有望？
01:46
財政預算案2026｜庫房轉虧為盈倒賺29億 「派糖」力度增 下年度綜合盈餘預計為221億
政情
2小時前
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
前TVB「御用爛仔」游飈猝逝終年57歲 好友黃文標叫救護車 送院前已呈半昏迷狀態
影視圈
7小時前
房協舉行「跨代共融在房協」啟動禮暨乙明邨跨代共融遊樂空間開幕典禮
03:00
跨代共融在房協　全方位提升社區幸福感
社會資訊
2026-02-23 08:00 HKT
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
02:38
財政預算案派糖懶人包｜退稅上限3000元兼寬減差餉 子女及供養父母免稅額齊加 生果金出雙糧
社會
1小時前
財政預算案2026前瞻︱一文看清各方消息、八大焦點 「派糖」力度料增 消費券、電動車一換一凍過水？
03:01
財政預算案2026前瞻︱一文看清8大焦點 退稅差餉有望提高？消費券、電動車一換一凍過水
社會
22小時前
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
港人新年後「報復式飲茶」？香港各區酒樓人山人海 網民：睇街症都冇咁墟冚！
飲食
21小時前
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
黃子華罕評英國不留情面 狂踩搵食艱難：我唔係詆譭 若赴當地必帶一物免淒慘
影視圈
2026-02-23 19:00 HKT
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
港珠澳大橋生日免費遊！全程140分鐘深度觀光 登藍海豚島打卡 附港澳居民預約步驟
好去處
2026-02-24 14:31 HKT
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
從萬呎大屋搬大圍200呎蝸居 港漂嘆內地中產「啥也不是」 決心奮鬥上車｜租盤Million
樓市動向
9小時前