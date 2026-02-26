元宵節2026｜15大習俗禁忌！掛花燈/食湯圓/猜燈謎 忌穿2種顏色衣服+不能剪髮？

農曆新年過後，今年3月3日、正月十五就是有「中國情人節」之稱的元宵節。根據傳統，元宵節有不同宜忌，最為人熟識必定是吃湯圓、猜燈謎。原來，元宵節還有其他習俗，還有10大禁忌要遵守，如不小心犯禁，隨時會影響一整年的運氣！

元宵節習俗逐個睇！綵燈會賞花燈 食湯圓寓意團圓甜蜜

每年農曆正月十五是元宵節，由於是農曆新年第一個月圓之夜，同時又稱「上元節」，有「一元復始」的意義。2026年元宵節在3月3日，相信不少人會跟從傳統習俗，到綵燈會欣賞花燈、猜燈謎和吃湯圓，除了代表情人團圓甜蜜之餘，亦象徵一家人齊齊整整。

元宵節一向有點燈、掛燈籠的習俗，傳統認為燈火可以驅除害蟲、猛獸，同時具有驅魔降福、祈求光明的象徵，所以點燈有「避邪平安」的意義。以往人們於元宵節掛起花燈後，將謎題寫於紙上，再用細線將問題掛於花燈，讓他人猜燈謎，亦是元宵節不可或缺的娛樂。元宵節吃湯圓有「團圓」之意，象徵家人齊整幸福，同時寄託對未來生活的願望。此外，不同地方有其他習俗，例如台灣平溪其實也有於元宵節放天燈祈願的習俗，象徵收穫成功及幸福。

元宵節5大習俗：

點花燈：傳統認為燈火可以驅除害蟲、猛獸 猜燈謎：掛起花燈之後，大家將謎題寫於紙上，再綁在燈上，為元宵節不可或缺的娛樂 食湯圓：湯圓有團圓之意，象微一家人整齊幸福 走橋：走橋又稱「踩橋」、「過幸祥橋」等，部份地方以當地橋名命名，如佛山稱為「過通濟橋」 放天燈：每年新年及元宵節吸引遊客及市民前往台灣新北市平溪，以放天燈祈求成功及幸福

元宵節10大禁忌！原來不能講粗口、剪頭髮？

元宵節當天亦有10大禁忌，若是一不小心犯禁或許會影響一整年的運氣。元宵節是天官大帝的生日，喜慶日子最好避免夫妻吵架、小孩打鬧，和樂相處才不會沾染上霉氣。此外，亦要避免前往墳場、晦氣重的地方，由於這些地方大多陰盛陽衰，尤其是身體欠佳之人易沾染晦氣，影響運氣。此外，元宵節原來不宜剪頭髮及講粗口，「髮」與「發」同音，若是剪頭髮象徵把財氣都剪走；不經意講粗口會帶來口角是非、禍從口出，引起不必要的麻煩與爭拗。

元宵節10大禁忌：

夫妻吵架、小孩哭鬧：元宵節是天官大帝生辰，喜慶日子盡量避免口角衝突 忌去陰氣重地方：當天盡量不要去墳地或太荒涼地方，特別是身體欠佳之人易沾染晦氣，影響運氣 剪頭髮：由於「髮」與「發」諧音，剪頭髮象徵把發財、財富一刀兩斷，影響財運 借錢給別人：有說元宵節當天借錢給別人，會被他人把自己的好運一同「借走」 殺生：此日為天官大帝生辰，福星下凡不宜殺生、見血，否則全年易引起破財及血光之災。不過，若是職業本跟殺生有關則較不受影響 講粗口：元宵節盡量不要罵髒話，免得禍從口出，不經意說錯話而帶來的口角是非 穿黑、白色服裝：民間傳說不要於元宵節穿黑白間條或黑白衣服，這些顏色與牢獄、死亡有關，或致今年諸事不順。此外，不要弄破衣服，破衣象徵錢財流失 米缸見底：這天不要讓米缸見底，否則象徵家庭有斷炊之憂，影響一整年財運。元宵節前夕多買一些米存放在家中，象徵整年衣食無憂 搬家：家中敲打或搬運物品的話，象徵把福運搬空、好運敲走 家中燈光昏暗：家中盡量保持燈火通明，避免昏暗，以免導致前途晦暗不明，這也是元宵節家家點燈的原因

文:RY