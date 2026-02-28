觀音借庫攻略2026｜正月廿六3.14觀音開庫 必知10大流程+9大祭品 全港借庫廟宇地址+開放時間
觀音借庫攻略2026｜每年正月廿六為觀音開庫的大日子，今年馬年觀音借庫為西曆3月14日，各善信都會把握機會到訪觀音廟借庫，希望增加財運、事業運勢。今年各大借庫廟宇繼續舉辦公眾「觀音開庫」活動，善信們要注意9大祭品及10大流程，華人廟宇委員會與東華三院及華人廟宇委員會部份廟宇亦有預約代客借庫和網上借庫服務，即睇下文為借庫做足準備！
觀音借庫攻略2026｜馬年正月廿六3.14觀音開庫！
目錄：
何時為觀音開庫日？
今年觀音借庫日在西曆2025年3月14日凌晨開始（農曆正月廿六日），各善信於3月13日（星期六）晚上就可以開始前往各大寺廟排隊參與儀式。要特別留意的是，若要向觀音借庫，須於農曆十二月回到觀音廟完成還庫，而且需要連續借庫及還庫至少3年。
今年華人廟宇委員會有13間廟宇舉辦公眾「觀音開庫」活動，包括包括大坑蓮花宮、香港仔天后古廟、黃泥涌北帝譚公廟及天后廟、筲箕灣天后古廟、筲箕灣譚公廟、灣仔玉虛宮（北帝廟）、鴨脷洲洪聖古廟、土瓜灣天后古廟、紅磡北帝古廟、紅磡觀音廟、深水埗三太子及北帝廟、深水埗天后廟，以及茶果嶺天后廟。此外，東華三院其中4間廟宇亦有開放觀音借庫，善信需留意當日廟宇的開放時間與以往有所不同。
觀音借庫必知10大流程+9大祭品
善信於觀音借庫期間要先準備9大祭品，包括生果、鮮花、招財寶牒、貴人符等。此外，可留意10大借庫步驟，誠心許願並向觀音許諾於年底時回來酬神。
觀音借庫攻略2026｜9大祭祀物品：
- 生果
- 鮮花
- 香燭
- 壽金
- 元寶
- 百解符
- 貴人符
- 招財寶牒
- 拜觀音衣紙一套
觀音借庫攻略2026｜10大借庫步驟：
- 燃點蠟燭
- 上香3炷，一共9支
- 如廟宇設鐘鼓，可敲打廟內鐘鼓各3下
- 奉上大神花，預備觀音衣紙、招財寶牒、壽金、元寶、香燭等借庫物品
- 心中默唸：「現向觀音菩薩借財庫，明年一定還願」
- 將觀音衣冠紙寶化寶
- 添香油，並前往「金銀庫」取利是／財星令
- 把利是／財星令放入錢包
- 再取生菜紅包，最好食掉當中食物
- 離開觀音廟前，再次向觀音許諾，並在年底回來酬神
各大借庫廟宇地址+開放時間：
|香港區
|觀音開庫期間開放時間
|地址
|大坑蓮花宮
|
|香港大坑蓮花街
|香港仔天后古廟
|
|香港香港仔大道182號
|黃泥涌北帝譚公廟及天后廟
|
|香港黃泥涌藍塘道9號
|筲箕灣天后古廟
|
|香港筲箕灣筲箕灣東大街53號
|筲箕灣譚公廟
|
|香港筲箕灣譚公廟道
|灣仔玉虛宮（北帝廟）
|
|香港灣仔隆安街
|鴨脷洲洪聖古廟
|
|香港鴨脷洲洪聖街
|上環列聖宮
|
|上環荷李活道轉上四方街向行人路
|九龍區
|土瓜灣天后古廟
|
|九龍土瓜灣下鄉道49號
|紅磡北帝古廟
|
|九龍紅磡馬頭圍道146號
|紅磡觀音廟
|
|九龍紅磡差館里
|深水埗三太子及北帝廟
|
|九龍深水埗汝州街196-198號
|深水埗天后廟
|
|九龍深水埗醫局街182號
|茶果嶺天后廟
|
|九龍油塘茶果嶺道
|慈雲山觀音佛堂
|
|慈雲山沙田坳道慈雲山觀音佛堂平台
|旺角水月宮
|
|旺角染布房街近火車橋行人路
|油麻地社壇
|
|油麻地廟街/眾坊街休憩花園
廟宇網上借庫安排
觀音借庫往年吸引不少善信親身前往，如果想省卻排隊及迫人的過程，大家可選用預約代客借庫。今年華人廟宇委員會部份廟宇，以及東華三院旗下4間廟宇包括上環列聖宮、慈雲山觀音佛堂、旺角水月宮、油麻地社壇提供代客借庫服務，善信可透過登入網站或WhatsApp聯絡有關廟宇，成功預約者可於觀音開庫後到相關廟宇領取借庫物品。
東華三院廟宇網上借庫流程：
- 善信由即日起至3月13日中午12:00進入東華三院廟宇及祭祀服務網站
- 免費登記成為會員並登入網站，揀選「登記廟宇服務」，便可於心水廟宇選用網上借庫或代善信還庫服務
- 已登記借庫服務之善信，可於3月13日晚上11:00起，於東華三院廟宇及祭祀服務網站進行網上「摸庫」，並即時得知「摸庫」結果
- 善信可於3月19日至4月17日於開放時間內親自到所選廟宇，憑確認電郵領取福物，或選擇以平郵方式寄送（只限香港本地）
華人廟宇委員會可預約代客借庫服務廟宇：
|九龍區廟宇
|電話
|可預約日期*
|深水埗三太子及北帝廟
|9260 9163（WhatsApp）
|即日起至3月14日
|紅磡觀音廟
|9159 8272（WhatsApp）
|即日起至3月13日
|土瓜灣天后古廟
|9105 4128（WhatsApp）
|即日起至3月14日
|九龍城候王古廟
|9727 6719（WhatsApp）
|即日起至3月14日
|茶果嶺天后廟
|5626 2792
|即日起至3月14日
|香港區廟宇
|灣仔玉虛宮（北帝廟）
|2573 2086
9869 0733（WhatsApp）
|即日起至3月14日**
|大坑蓮花宮
|9099 6727（WhatsApp）
|即日起至3月14日
*每日上午9:00至下午4:00
**每日上午9:00至下午5:00
