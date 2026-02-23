Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

熱褲驗樓師詹Sir女兒繼承父業入行！亮相電視節目望傳承使命 大爆小短褲來由：我嗰啲都唔夠呢條短

生活百科
更新時間：16:22 2026-02-23 HKT
發佈時間：16:22 2026-02-23 HKT

業主購入新樓少不免安排驗樓師驗樓，並將報告交予發展商安排「執漏」。提起驗樓，不少市民都會聯想起愛穿紅色Polo配上牛仔熱褲的資深驗樓師詹濟南（詹Sir）。近年詹Sir鮮有現身電視節目，不過其女兒Jessica日前於社交平台宣布正式繼承父業，希望傳承驗樓使命，並大爆父親小短褲來由，笑指：「我嗰啲都唔夠呢條短！」

一般新樓業主收取發展商鎖匙後，會安排驗樓師為單位驗樓，檢驗後業主可將報告交予發展商安排「執漏」。當發展商完成「執漏」後，可再次安排覆驗，以確保「執漏」地方合格。提起驗樓，不少市民都會聯想起資深驗樓師詹濟南（詹Sir）。詹Sir大約在20年前開始與電視台合作進行驗樓環節，更設立一套沿用至今的評分制度，其一身紅色Polo配上牛仔熱褲的招牌驗樓「勁裝」亦成為節目標誌之一。

近年詹Sir已鮮有現身相關電視節目，交由他的「接班人」及女兒Jessica接棒，穿起深紅色的Polo衫及牛仔褲繼承父業，同時開始參與錄製電視節目的驗樓環節：「這不僅是一次拍攝，更是一份沉甸甸的榮幸。」Jessica回想起詹Sir起初參與電視節目的驗樓環節時，提到父親常常分享第一次拍攝為荔枝角泓景臺，而第一次正式評分的樓盤則為馬鞍山海典灣的往事。

Jessica認為父親多年來見證建築業界越加重視質素，驗樓這專業更成為「普羅大眾置業時茶餘飯後的熱話」，驗樓分數不只承載磚瓦的質量，更是無數家庭對「家」的期盼。Jessica透露將延續父親作為驗樓師的使命，「希望把這份專注傳承下去」，繼續緊守崗位，做好每個細節。

大爆父親小短褲來由：我嗰啲都唔夠呢條短

對於Jessica的分享，勾起不少網民對詹Sir的印象，有網民好奇詹Sir身穿的小短褲來由，「令尊條小熱褲係咪喺你衣櫃度搵出嚟？」，獲得Jessica搞笑大爆熱褲為詹sir自製，「世上獨一無二，我衣櫃嗰啲都唔夠呢條短」。有網民追問會否延續詹Sir小熱褲的傳統，「妳會唔會一齊小熱褲？」、「希望你可以傳承父親穿搭風格」，Jessica笑指這方面比不上始祖，「都係唔好獻醜了」。

有網友關心詹Sir近況，Jessica透露父親為半退休狀態，「佢幾好呀，少啲出嚟，休養生息」。有網民曾找來詹Sir為單位驗樓，並大讚他好人，「10幾年前買第一層樓乜都唔識，佢仲犀利到睇到馬桶有裂痕，教埋我下次再買樓要點樣驗收，好好人，原來阿囡都咁大個繼承衣鉢」、「驗樓界始祖，我住嗰度都俾令尊翁驗過」、「我好鍾意睇你爸爸驗樓個環節，學到嘢」、「詹sir冬天嗰陣驗樓，佢都可以淨係着件短幅polo，真係強壯！祝詹sir身體健康！」

文:RY

資料及圖片來源:tsim.inspector

延伸閱讀：公屋大門裝電子鎖？網民大讚¥200淘寶貨自己都換到 一拆即裝性價比高！驗樓師咁講…

 

 

