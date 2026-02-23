Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-年初八攝太歲保平安 高危年一喜化三災｜李居明大師會客室

生活百科
更新時間：00:05 2026-02-23 HKT
發佈時間：00:05 2026-02-23 HKT

犯太歲的人最快而準的化解方法，就是年初八入廟拜太歲，便心安理得了，明日大年初八（西曆2月24日）是傳統攝太歲的最重要日子，其他生肖沒有犯太歲，要作太歲祈福，化除凶星。

很多人都會問：「我今年犯太歲嗎？該如何化解？」其實「太歲」是指每一年的年神，今年是馬年，有四大生肖犯太歲，包括馬肖值太歲、鼠肖沖太歲、牛肖害太歲、兔肖刑太歲。是不是所有太歲都要害怕呢？太歲是要敬畏的，但最重要還是有心理的哲學駕馭之。人生在世一定有順有逆，逆的事都一定有利於我。順的東西令我們成功，逆的東西令我們成長，都是有好處的。

人生有五厄之年

中國傳統文化教曉我們趨吉避凶之道。古人深信，有幾個神秘的年齡是較危險的，稱為「五限」，又名「五厄之年」：男厄42，女厄33，赤子厄12，72歲壽上關、83又逢壽上關。這五個年歲，是一個意外及影響身體的高危訊號。女厄33，因為這個年齡女性通常是生寶寶，古代女性生產會有生命危險。此外，33歲會不會是「七年之養」的密碼呢？男人為何42歲重要？因為走到山根位，關乎母親的身體健康。第二，事業成功賺到第一桶金，但是心紅了，要賺第二桶金的時候而失敗。赤子厄12歲，由小學轉上中學，是人生轉折位。72歲地閣，看你下巴有沒有穀倉。83歲更是人生關口。

拜太歲的本尊菩薩是妙見菩薩和藥師十二神將，十二神將掌管十二生肖的全年禍福。此乃佛教傳統文化的「化太歲」參拜方法。
今年犯太歲或高危人士，可佩戴斑彩寶石增強自身能量，逢凶化吉。
面相十三部位高危年

根據古文化「流年統計學」，男女老幼除了有大厄之年，面相十三部位所掌管十三個年運，每逢行到這十三個歲數，剛好在面相上為中線，代表少、中、晚三停最重要的歲運。走到這個歲數，這些位置生得漂亮便會一飛沖天，長得不好便會出事。舉例來說，41歲鼻樑的山根位，如果這個位置低陷，代表缺乏母愛。媽媽比爸爸先離世。小朋友讀書長智慧，他的山根位置便會升起來。

男女一生人最重要那一年是48歲，一生榮辱在於準頭。女性鼻子主夫運，鼻上有癦或形狀不佳，代表破財或丈夫破產。51歲看人中，有些人大失敗，有些人是大成功。女性要留意子宮，男性要留意泌尿科。再下來是60歲水星位和72歲地閣位。這就是十三高危位置。

去到十三部位也不用太緊張。首先是把十三部位的位置，如果是有癦的話就脫掉。另外，就是「一喜化三災」，即是說你逢沖那一年，或走十三部位，你就用喜事來轉化之。

為甚麼呢？因為你做喜事的時候，會有很多比肩來幫你，有很多人來祝福你，讚美你，等於助旺你印星。一個人走運，最重要就是印綬，最重要就是比肩。謹記：馬年多做喜事，接喜神到家！

