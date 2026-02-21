Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李居明-正月初五「送五窮」馬年破財風水大揭秘｜李居明大師會客室

更新時間：00:05 2026-02-21 HKT
發佈時間：00:05 2026-02-21 HKT

今天是大年初五（西曆2月21日）是「五路財神」的生日，亦是新春接財神、開工開市的重要日子。今天的開工吉時為中午11時至1時。平時為上午9時至11時。是日沖猴肖老闆。今年想搵快錢，「東南」便是馬年的風水招財方位！快找出家中及寫字樓的東南方，向之即可。並在東南方放銀紙櫃或大財箱，內置金條、港幣、人民幣等，必令你喜出望外。

初五「剁砧板」驅小人

正月初五生活全面回復正常，包括使用利器、掃地等。傳統上年初五有「剁砧板」的文化，這一天你剁砧板的聲音越大，左鄰右里也聽到，代表你家有肉、有東西可剁，亦即代表你家富有。此外，亦代表四面的小人和敵人皆被趕走。這與包餃子「將小人的口封住」是異曲同工，所以今年大年初五要再吃一次餃子！

大年初五不僅是「接財神」的日子，也是傳統的「送窮日」。當天應清走五袋垃圾，代表送走「五窮」，包括：智窮、名窮、學窮、命窮、交窮。亦可以在一個垃圾袋上寫個「五」字代表「送五窮」。今天「弘法山大師堂」舉行財神法會，「媽哈迦拿大財神」秘佛開扉，歡迎蒞臨參拜祈福！

馬年當令財神「笑口大財神」乃大黑天財神、惠比壽及招財貓「三合體」的財神，抱個財神回家，財富有揸拿！
今年的招財神器「聚寶盆」上雕刻「五路財神」打通五路財富。

東南方忌放垃圾桶

廚房有灶君財神加持力，因此家家戶戶一定要重視家中的廚房，灶君為財神，而廚房廿四小時開燈便是催財法，只有生於西曆6月5日至7月6日之人不宜。廚房主財，如破財，必因垃圾桶放在該年的當令財位！

今年九紫當令星飛到東南方，家中廚房的垃圾桶假如置於東南方，那便是破財局，因此，家家戶戶必須查一查你家中廚房的垃圾桶，今年切勿安置在家中的東南方，財神一遇上垃圾，必破財無疑。

切莫食「西北風」

所謂「食西北風」，是風水上的簡單而又準確之技法，破產破財者必因食正「西北風」，就是指在家中有一個西北角的大窗或露台大門，開西北窗食正西北風，即馬上破財。如關起來或長期拉窗簾封閉也可減少破財機會！

忌見空置地盤

「富豪為你去賺錢」這是一種最奇異的風水局！西北乾方及西南坤方均主宅父及宅母之財位，如你住的房子或寫字樓群居於富豪區，只要西北位及西南位有富豪居住或是寫字樓，這位富豪便在為你賺錢及催旺財星。如此方為馬路或花園，或是空置地盤，那就大凶特凶了！因此，馬上查一查由你房間望出去，西北方（男）及西南方（女）有沒有富翁在此居住，越多越好。同時，馬上去看看此二方，不可見空地、垃圾房或天橋馬路！這便是最重要的選址要求！「新光黃埔影藝城」有《夜王》、《鏢人》、《金多寶》等多套賀歲電影上映，免費送「財神匙扣」或「馬上暴富四色筆」！

 

