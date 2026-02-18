中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」

城市發展巨輪不斷推進，地標更迭屢見不鮮。為配合中環新海濱發展，連接中環國際金融中心（ifc）與天星碼頭的行人天橋於2月19日正式停用，一條全新的24小時空調臨時通道於翌日啟用。這座服務市民近19年的灰色天橋走入歷史，在網上引發熱烈討論，不少市民對「集體回憶」的消失感到惋惜，但亦有人認為是城市發展的必然結果。

2007年啟用至今 舊中環天橋即將封閉

恒基地產早前宣布，因應中環新海濱旗艦項目「Central Yards」的發展，將啟用全新的臨時行人通道。現有的灰色鋼結構天橋則在2月19日封閉並將進行拆卸。該天橋由政府興建，隨著天星碼頭於2006年搬遷至現址後，在2007年6月啟用。至2021年，政府以508億港元將中環海濱3號用地批予恒基地產，天橋大部分位置亦因此被納入私人地段範圍並轉交恒地。

全新的臨時行人通道於2月19日（年初三）正式啟用，其兩端連接點與舊橋位置相若。新通道最大特點是配置了24小時空調系統，並加入藝術元素，旨在為公眾提供更舒適的步行環境。其連接中環碼頭的部分更採用半開放式設計，讓行人能感受維港景致。根據發展藍圖，這條新通道亦屬臨時性質。當「Central Yards」第一期商場落成啟用後，該臨時通道將會被拆卸，並改造為一個多功能綠化海景平台，屆時公眾可直接經由商場往返中環海濱。

網民不捨舊中環天橋 「每日返工都必定要行」

這座天橋是許多市民日常生活的一部分，有網民不捨地表示：「我每日返工都必定要行既路 。 過幾日就無… 請珍惜每一樣物體」。天橋雖然在一些人眼中「完全唔靚」，甚至被形容為「核突」，但卻承載著滿滿的回憶。有人憶述初入社會時，「為左慳錢過海，日日放工走黎搭船再轉鐵」，天橋成為那段青澀歲月的見證。

對於建築愛好者而言，這座橋有其獨特的價值。有網民從結構力學角度分析，指出「truss bridge（桁架橋） 係一種好 simple and efficient （簡單高效）嘅structural form（結構形式）」，讚揚其設計「Pragmatic, gets the job done（務實，把事情做好）」。而對更多人來說，它是通往維港海濱的必經之路，「不論去搭船，坐摩天輪，玩AIA，呢條橋都係必經之路」、「無圍板果陣真係好靚好舒服」，沿途的風景成為了珍貴的記憶。

反應兩極 「舊嘅唔去 新嘅唔黎」

另一方面，亦有為數不少的市民對拆卸表示贊同。他們認為天橋的設計「同呢個地段格格不入」，其臨時性質早已註定，「依條橋由 day 1 已經知道係 temp（臨時）」。有網民直言：「講真條橋都幾核突...拆咗佢對所有人都好」。這種意見認為，城市需要向前發展，「舊嘅唔去 新嘅唔黎」，市民應向前望，思考如何讓未來變得更好。



