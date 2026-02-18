Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」

生活百科
更新時間：20:24 2026-02-18 HKT
發佈時間：20:24 2026-02-18 HKT

城市發展巨輪不斷推進，地標更迭屢見不鮮。為配合中環新海濱發展，連接中環國際金融中心（ifc）與天星碼頭的行人天橋於2月19日正式停用，一條全新的24小時空調臨時通道於翌日啟用。這座服務市民近19年的灰色天橋走入歷史，在網上引發熱烈討論，不少市民對「集體回憶」的消失感到惋惜，但亦有人認為是城市發展的必然結果。

2007年啟用至今 舊中環天橋即將封閉

恒基地產早前宣布，因應中環新海濱旗艦項目「Central Yards」的發展，將啟用全新的臨時行人通道。現有的灰色鋼結構天橋則在2月19日封閉並將進行拆卸。該天橋由政府興建，隨著天星碼頭於2006年搬遷至現址後，在2007年6月啟用。至2021年，政府以508億港元將中環海濱3號用地批予恒基地產，天橋大部分位置亦因此被納入私人地段範圍並轉交恒地。

全新的臨時行人通道於2月19日（年初三）正式啟用，其兩端連接點與舊橋位置相若。新通道最大特點是配置了24小時空調系統，並加入藝術元素，旨在為公眾提供更舒適的步行環境。其連接中環碼頭的部分更採用半開放式設計，讓行人能感受維港景致。根據發展藍圖，這條新通道亦屬臨時性質。當「Central Yards」第一期商場落成啟用後，該臨時通道將會被拆卸，並改造為一個多功能綠化海景平台，屆時公眾可直接經由商場往返中環海濱。

網民不捨舊中環天橋 「每日返工都必定要行」

這座天橋是許多市民日常生活的一部分，有網民不捨地表示：「我每日返工都必定要行既路 。 過幾日就無… 請珍惜每一樣物體」。天橋雖然在一些人眼中「完全唔靚」，甚至被形容為「核突」，但卻承載著滿滿的回憶。有人憶述初入社會時，「為左慳錢過海，日日放工走黎搭船再轉鐵」，天橋成為那段青澀歲月的見證。

對於建築愛好者而言，這座橋有其獨特的價值。有網民從結構力學角度分析，指出「truss bridge（桁架橋） 係一種好 simple and efficient （簡單高效）嘅structural form（結構形式）」，讚揚其設計「Pragmatic, gets the job done（務實，把事情做好）」。而對更多人來說，它是通往維港海濱的必經之路，「不論去搭船，坐摩天輪，玩AIA，呢條橋都係必經之路」、「無圍板果陣真係好靚好舒服」，沿途的風景成為了珍貴的記憶。

反應兩極 「舊嘅唔去 新嘅唔黎」

另一方面，亦有為數不少的市民對拆卸表示贊同。他們認為天橋的設計「同呢個地段格格不入」，其臨時性質早已註定，「依條橋由 day 1 已經知道係 temp（臨時）」。有網民直言：「講真條橋都幾核突...拆咗佢對所有人都好」。這種意見認為，城市需要向前發展，「舊嘅唔去 新嘅唔黎」，市民應向前望，思考如何讓未來變得更好。


圖片來源：Threads 

 

相關報道：中環Central Yards全新臨時行人通道2.19啟用 配置24小時空調和藝術元素 優化步行體驗

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
6小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
8小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
5小時前
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
陳慧琳兩子正面罕曝光！「蝦餃仔」呆萌樣似足宋仲基 180cm身高超越媽媽 細仔劉琛盡得爸爸真傳
影視圈
2小時前
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
新年派錯$500利是畀看更 港女心痛求救 行內人爆「潛規則」：收到大額利是會...｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
屎水淹全家！公屋2樓新年驚變「黃金屋」 物管人揭低層「喉管陷阱」：注定硬食｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
26歲港男離奇陳屍台北五星級酒店 疑未按時退房職員查看揭發
00:45
26歲港男陳屍台北五星級酒店 警方初步調查：排除他殺
兩岸熱話
2小時前
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
馬年金鈔熱銷賣到斷市 僅售千元 大讚好過現金利是「紀念理財一舉兩得」
投資理財
2026-02-17 10:38 HKT
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
鄭欣宜消失近一年罕有現身辦年貨 一個細節洩露健康狀況
影視圈
2026-02-17 12:00 HKT
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
Banker棄高薪轉賣珍珠奶茶 老闆以為「瘋了」 如今變年收入45億全球品牌
投資理財
7小時前