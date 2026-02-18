AEON新春開運福車優惠！$188起搶士多啤梨/羊扒/廚具/帝王蟹 $12店同步88折

為迎接馬年新春，AEON於大年初二（2月18日）起，推出一系列限量版「開運福車」及「福袋」，售價由$188起，涵蓋環球美食、家庭電器、人氣卡通及美妝護膚品，多款福車優惠對比原價激減近一半！

AEON $188起入手開運福車！必搶美食/廚具低至三折

新年是與家人團聚分享美食的季節，AEON推出的多款美食福車絕對不容錯過。當中以$188的「盆滿缽滿肉福車」最為矚目，內含美國安格斯牛肩肉眼扒、澳洲羊骨扒及龍鳳茶居燒肉，總值$229，無論是香煎牛扒或炮製賀年菜式皆宜。$388「海鮮福南」包含1盒智利帝王蟹，海鮮迷必搶。另外，日本直送的「紅運士多啤梨福車」（$288）包含四包飽滿香甜的日本甘王士多啤梨，送禮自用皆宜。

想為廚房升級的家庭，則不能錯過原價$1236的「德國卡爾牌廚具福車」，現在僅售$288，以低於三折的震撼價即可擁有鑄鋁易潔湯鍋及煎鍋，對比原價激減近千元，性價比極高。另外，價值$667的「MEYER廚具福車」僅售$388，包括易潔單柄煲及煎鍋，是時候為家人煮一頓豐富的團年飯。

卡通家品美妝雲集 精選優惠激減一半

除了美食，AEON的福袋亦照顧到家中每一位成員。小朋友們最愛的「Plarail火車福袋」（$588），包含Dr. Yellow入門套裝及多款列車軌道，總值超過千元，定能讓孩子們愛不釋手。Sanrio粉絲則可選購$188的「Kuromi福車」，內有咕𠱸、萬用袋等精品。此外，多款床品及家品福車亦以震撼價發售，例如價值超過$1200的「Cherry床品限定福車」僅售$388，為睡房換上新氣象。愛美的女士則可留意多款護膚美妝福車，如$588的「SOFINA護膚套裝」，在家也能享受專業級的肌膚護理。

DAISO JAPAN/LIVING PLAZA $12店同步88折

除了搶購AEON福車，旗下的LIVING PLAZA及DAISO JAPAN亦同步推出新春限定優惠。活動期間，凡於店內消費滿$188，即可享有全單88折優惠，是添置日式雜貨、收納好物及清潔用品的最佳時機。此外，消費滿$48更可獲贈可愛的指定「發」字公仔一個，為新年增添好意頭。若消費滿$188，除了享有折扣，還可以選擇換領DAISO福車一件，將更多驚喜帶回家（優惠二選一）。

AEON 新春優惠

推廣日期： 2026年2月18日（星期三）中午12時起，所有福車及福袋數量有限，售完即止。

精選優惠福車/福袋： 德國卡爾牌廚具福車：$288 (總值$1236) 盆滿缽滿肉福車：$188 (總值$229) Cherry床品限定福車：$388 (總值$1258-$1658) Plarail火車福袋：$588 (總值$1005) SOFINA全面護膚套裝福車：$588 (總值$1100)

LIVING PLAZA / DAISO JAPAN 限定優惠： 於LIVING PLAZA或DAISO JAPAN店內 購物滿$188，即可享有88折優惠 。 購物滿$48，即送指定「發」字公仔一個。 購物滿$188，更可換領DAISO福車一件（與「發」字公仔不可同時換領）。

分店地址： 優惠適用於AEON STYLE康怡、黃埔、荃灣、荔枝角及屯門店等多間分店，部分商品於指定分店發售，詳情請參閱宣傳海報。

條款及細則： 每人限購2部福車/福袋。 優惠不適用於感謝日及其他折扣。 所有商品圖片及款式只供參考，以AEON收銀機印即日折實單一發票計算。





