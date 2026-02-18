Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

賀年送禮盒唔派利是？港女慘被鬧無家教 1原因獲網民力撐無做錯：人情世故真係好難

生活百科
更新時間：13:39 2026-02-18 HKT
發佈時間：13:39 2026-02-18 HKT

農曆新年是華人社會重視親友間禮尚往來的日子，當中牽涉不少人情世故與禮節，有時卻會引起兩代人的矛盾。
近日，一名女網民在社交平台發文，指自己因新年向親戚送上禮盒而非利是，而被長輩大罵「無禮貌無家教」，引發大批網民熱議。

唔派利是改派禮盒 港女年初一慘被罵「無禮貌」

長輩對「禮尚往來」的執著，在農曆新年引起不少爭議。（TVB劇照）
事緣，該名事主的阿姨夫家一名親戚，多年來均會透過阿姨轉交利是給她。而事主父母亦會「回禮」，派利是給該名親戚的子女，形成了多年來的慣例。事主上年新婚，亦有派利是給對方的子女。到今年，在準備新年禮節時，事主決定不派利是，改為精心準備一份禮盒，以表心意。

豈料，阿姨得悉事主的安排後，卻對她大加指責，認為她「逗咗人家10幾年利是，邊有可能依家結咗婚就唔想派利是畀人地仔女」，甚至直斥其「無家教」。事主對此感到十分委屈，她在帖文中寫道，「賀年禮盒幾乎每份都價值$60以上仲貴過封兩封20利是」、「買禮物畀你哋已經係感激左佢哋，回禮咗畀佢哋」，不明阿姨對利是的執著。

網民各執一詞 1原因力撐港女「見唔到咪唔派」

事件在網上曝光後，起初有部分網民在未完全了解前因後果的情況下，指責事主不懂人情世故。網民認為「禮盒同利是唔可以混為一談」、「禮盒係老豆老母收，利事係小朋友收，點同」。但當事主詳細解釋，指對方親戚並無上門拜年，雙方甚至甚少見面後，輿論風向隨即逆轉。

事主解釋，自己在雙方沒有見面的情況下，送上禮盒經由父母及阿姨轉交，已是盡了應有的禮數。大批網民亦轉為力撐事主，認為「送禮已經好有禮貌」，在沒有見面的情況下，並無派發利是的必要。有網民理性分析，認為事主多年來由父母代收利是，同時父母亦有向對方子女派發利是，可以說是已經「和數」，如今事主以禮盒贈予長輩，做法並無不妥。有網民則認為守則很簡單，「見唔到咪唔派，見到就派好正常」。

亦有網民感嘆：「啲上一輩人嘅禮節有時真係令後輩好難做」，認為傳統人情世故在現代社會中難以拿捏，容易產生磨擦。


來源：Threads 

 

同場加映：多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...

 

 

