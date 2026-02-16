港人讚飛機餐「好食」2人食足4個餐 稱達1條件可「要3份」？ 前空姐解釋做法：但唔好咁過份

傳統航空公司大多會為乘客提供機上餐膳服務（俗稱「飛機餐」），部分更會供應當地特色食物，讓乘客能一嚐地道美食。最近，有港人乘搭飛機時大讚航空公司供應的「麻油雞飯」相當美味，遂向空中服務員索取第二份餐點，更推斷只需滿足1個條件，就有機會可以取得第三份飛機餐。事主分享引起網民熱議，當中有不少人批評他的做法不恰當，亦有前空姐出面解釋一向做法，惟提醒前提是「唔好咁過份」。

港人讚飛機餐「好食」2人食足4個餐 稱達1條件可「要3份」？

日前，有網民在Threads分享短片，稱與友人搭飛機時發現航空公司供應的麻油雞飯相當美味，於是嘗試並成功向空中服務員索取第2份飛機餐，形容「係我人生第一次Ask For第2份飛機餐」。在短片中，事主友人稱二人合共吃了4份飛機餐，而事主更表示想再多要1份，惟當時空中服務員表示已經派完，故無法提供多一份。事主最終得出結論，表示「原來飛機餐可以嗌3份，只要佢有嘅話」。

前空姐解釋做法：但唔好咁過份

事主的分享引起網民熱議，有前空姐表示如有剩餘的飛機餐，自然可以向有需要乘客多派一份，但他會先讓乘客稍等，確認每位乘客都有一份時「先至畀多一份佢」。不過她認為乘客亦不能太過份，「仲要拍埋片講可以叫三份，真係好怕下次又有人會咁問crew攞三份，到時畀唔到佢又投訴」，籲勿令前線人員難做。另一位前空姐亦透露，正常航班會預備機組人員飯餐，「咁啱crew meal都多咗，又真係有人問到，都唔好意思唔比嘅，但就真係有點尷尬囉」，又批評事主公開分享或令他人有樣學樣，「到時其他人有樣學樣，但又冇喎，咁怪邊個呢？」

有網民同意此舉日後或會影響空服員的工作，「所以人情唔好輕易畀，領咗情仲要拍片吸流量，最後玩死啲crew」、「有多先俾你姐，陣間個個都話要三份真係多謝你」。有網友則分析原因，稱當日由於航班未有爆滿，「所以先有多可以比你」；也有網民分享過人經歷，「有次CX肉餅飯真心好好食，同埋本身好餓，試過係完唔飽再問有無多一份比我」、「其實有又真係會比，國泰好好」、「呢個麻油雞真係好好食，如果有多，crew們都唔會介意大家食多幾個㗎」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads