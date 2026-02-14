李居明-年廿八洗邋遢接財神 子女出頭運勢佳--李居明大師會客室

最近很多讀者見到我時，都說「精神！精神！」這是「潮爆效應」！

我們每個人都需要「精神」！經常說「精神」二字，便開始行運了！

我推敲「精神」二字的玄學秘密。「精」這個字，誰不想要呢？它代表着生命力和健康。「精」字由「米」與「青」組成，「米」象徵八十八歲以上的米壽，「青」是「青春常駐」，「神」則代表神力加持。今年是馬年，大家見面時都說對方「精神」、應馬年口卦可以說「龍馬精神」，加持全年都精力十足！

想精神要化掉土煞

為甚麼孩子總是「煨下煨下」？許多家長向我訴苦，兒子日日躲在房間打機，吃飯也在房間，整個人萎靡不振，毫無「精神」可言，這件事我有很大感觸。我發現自己感冒的時候就很

精神！感冒清了人自然會精神，世界都光亮好多，才願意活動。所以，一個人如果不精神，往往是因為感冒未清！很多人都不自知！

所謂「感冒」，從八字角度看就是「土多」，是感冒菌與垃圾的堆積，就是風水上的「五黃二黑」。所以，如果你的孩子「煨下煨下」，首先要在他房間的正南和西北位化掉今年的五黃二黑土煞。其次，找醫生清好感冒，便會精神很多！

最後，要清理房內的垃圾！正如「年廿八洗邋遢」的文化傳統，財不入污門，清除了垃圾與病氣，才可以接到財神！謹記今年要「洗邋遢」！

有位小友她屬豬，「亥」是水木的長生，是專門「疏土」和殺感冒菌的，所以她總能保持馬不停蹄的活力。若你有「亥」這個密碼，原則上不會感冒！

「年廿八洗邋遢」是重要日子，所謂「財不入污門」。馬年四大財位是東南、正東、中宮和正北，一切雜物都要移走！特別要用心清潔來迎接「笑口常開大財神」！

今年正北方既是財位，又是三煞位，大辟邪是能招財瑞獸，即能鎮宅又能招財，穩守財位，功不可沒！

子女行運父母退位

有讀者問，2026年最大特色是甚麼？四個字：「子女大晒」！

原因是從2026年九宮飛星來看，代表大兒子的正東方與代表大女兒的東南方，分別由「八白」與「九紫」這兩顆吉星霸占。相比之下，宅主（父親）所在的西北方受「二黑」病符煎迫，主婦則需面對「七赤」刀光劍影，這意味着每個家庭2026 年是第二代接棒，大展拳腳的年份，子女的運勢將全面超越父母。

四海龍王來補水

今年風水展也看到很多主婦來搶購「天水鼎」原因就是怕七赤刀光劍影。

從丙午整體氣運來看，今年家家戶戶都需要補水，如果八字中地支見「寅午戌」三合火局的朋友，更需要有牛（丑土）與龍（辰土）散熱有功。大家在居家佈置上，應盡可能增加「水」的元素，例如備受推崇的「四海龍王水」或「二牛水碟」，可助平衡火性。

今年的風水物品除了有趨吉避凶的功能外，造型都是非常精美，而且內藏中國古文化圖騰，非常吉祥。謹記，馬年大家見面時多說「精神」二字，迎接一個幸福、健康而富有活力的馬年！