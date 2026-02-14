「病毒尿袋」詐騙橫行？插一下即偷錢偷資料 拔線繼續偷... 官方提醒4招防範

在人手一機的時代，行動電源（尿袋/充電寶）已成為不可或缺的隨身物品。然而，有不法分子卻利用免費尿袋設置陷阱，導致市民財產及個人隱私面臨嚴重威脅。據內地媒體報道，國內有不少個案均因為使用了來歷不明的免費尿袋，致使手機被植入惡意軟體，銀行資料及個人資料被盜取，引起了社會對公共充電安全的廣泛關注。

「病毒尿袋」 詐騙湧現 一插即盜取銀行/個人資料

農曆新年將至，市民出行頻繁。據內地媒體報道，利用行動電源進行詐騙的個案瀕生，成了詐騙新招。不法分子會在行動電源中植入病毒晶片，並將其放置在人流密集的公共場所，或以各種理由引誘民眾使用，從而達到竊取個人資料的目的。

有個案在使用陌生「尿袋」後，手機「頻繁收到各種垃圾簡訊和電話」，甚至發現「有些銀行賬戶也被不明人士登錄」，才驚覺不妥。經專家檢查後，證實其手機已被植入惡意軟體，該軟體即使在遠離「尿袋」的情況下，仍能持續竊取手機內的聯絡人、簡訊、通話紀錄及銀行帳戶等敏感資料。騙徒更會利用盜取的資料，向機主的聯絡人發送垃圾訊息，擴大病毒的傳播範圍。

官方建議四點防範 切勿使用陌生尿袋

各地公安局均發出警告，提醒市民警惕此類新型騙案。警方指出，不法分子利用「尿袋」植入病毒，一旦用戶連接手機，病毒便會被激活，從而盜取個人信息。為此，警方提出了四點建議，包括：

慎選行動電源：選用正規品牌及渠道的行動電源，避免使用來歷不明或有破損的產品。 留意異常提示：連接行動電源時，若手機彈出「未知來源的權限請求」，應果斷選擇「否」。 定期檢查手機：使用可靠的安全軟體，定期為手機進行病毒掃描及清理。 保護個人隱私：避免在行動電源等外部設備上儲存或備份個人隱私資料。

隨著智能設備的普及，個人資料安全已成為一個不容忽視的議題。「病毒尿袋」的出現，再次為大眾敲響了警鐘，提醒我們在使用公共設施時，必須時刻保持警惕，提高防騙意識，避免更多人受害。

資料來源：白城市公安局、南通市公安局、九派新聞