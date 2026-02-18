求姻緣香港攻略｜姻緣石行山路線+廟宇10大推介！寶雲道/慈雲山/黃大仙祠月老！附交通+參拜吉日/禁忌

2026年踏入馬年，單身人士若渴望「出Pool」脫單、增添桃花運、覓得天賜良緣，不妨前往香港各大靈驗姻緣石、姻緣樹或廟宇拜月老、金花娘娘等，祈求好姻緣兼行大運。本文整理全港10大求姻緣熱門好去處其中灣仔寶雲道姻緣石據聞「千億新抱」徐子淇曾拜過，即睇各地點、交通、參拜攻略、宜忌及吉日。

求姻緣香港攻略｜全港姻緣石行山路線+廟宇10大推介

位於灣仔寶雲道的姻緣石多年來都是香港最熱門求姻緣勝地。

位於灣仔寶雲道的姻緣石多年來都是香港最熱門求姻緣勝地，不少單身男女專程膜拜，蜜運情侶亦祈求感情穩定，有傳聞指連「千億新抱」徐子淇都拜過！這塊形似人頭的巨石傳說源自二戰後一對戀人殉情化石，求配偶得配偶、求子嗣得子嗣，相當靈驗。

灣仔寶雲道姻緣石

地點：灣仔寶雲道

路線：寶雲道健身徑起點 > 寶雲道姻緣石 > 返回起點

交通：中環乘15號巴士到港安醫院，沿健身徑步行；或金鐘乘24A小巴到肇輝臺總站，上樓梯直達。

香港最受歡迎的月老聖地。（圖片來源：嗇色園黃大仙祠）

香港最受歡迎的月老聖地，月老殿於2026年1月重光揭幕，設獨特金童玉女銅像及「月老及佳偶天成神像」，庇佑姻緣、人緣、貴人緣等，單身求脫單、情侶求穩定、夫妻求和睦，拜月老都要夠虔誠及跟足程序，大家記住取得紅繩，根據指示牌的參拜細節拜月老。

嗇色園黃大仙祠

地址：黃大仙竹園道2號

交通：港鐵黃大仙站B2出口，步行約3分鐘。

上環濟公廟已有逾170年歷史。（圖片來源：東華三院）

上環濟公廟已有逾170年歷史，又稱百姓廟，主祀濟公活佛，並供奉月老、和合二仙、地藏菩薩等神靈，是香港著名的求姻緣及人緣勝地。廟內香塔下常掛滿善信名字，許多人慕名前來祈求良緣或感情長久穩定。連藝人蔡卓妍、吳君如等都曾參拜，靈驗口碑廣傳。若欲祈求好姻緣，可在香塔下寫上姓名，並佩戴開光紅繩；誠心向月老或和合二仙許願，具體稟告心願，往往能得庇佑。

上環濟公廟

地址：上環太平山街40號

交通：港鐵上環站A2出口，步行約10分鐘。

慈雲山姻緣石隱藏於慈雲山觀音廟旁，成為不少人求姻緣的首選地點。

慈雲山姻緣石隱藏於慈雲山觀音廟旁，位置較為隱世，卻充滿靈氣。這塊巨石上刻有「姻緣石」三字，並牽滿紅線，寓意牽起有緣人的紅線。傳說只要誠心參拜、許下姻緣願望，便能獲得庇佑，早日覓得良緣。石旁景色開揚，可俯瞰九龍區全景，空氣清新宜人。順道可參觀歷史悠久的觀音佛堂及水月宮古蹟，結合輕鬆行山與祈福，成為不少人求姻緣的首選地點。

慈雲山姻緣石

地點：慈雲山沙田㘭道400號（慈雲山觀音廟）

交通：黃大仙乘37M小巴至慈正邨正暉樓，沿豐華街斜路步行。

林村許願樹不但可家庭、事業、健康，亦可祈求姻緣

林村許願樹不但可家庭、事業、健康，亦可祈求姻緣，不少人在農曆新年期間都會前往拋寶牒許願。拋寶牒時要誠心許願，再將寶牒拋起直至成功掛在樹上。適逢2026許願節，不妨前往感受熱鬧氣氛。

林村許願樹

地點，大埔林村許願廣場

交通：大埔墟站乘63R巴士。

位於荃灣青龍頭的白沙灣金花夫人廟，供奉金花娘娘、天后及觀音。信眾普遍認為此廟求姻緣、愛情運極為靈驗，同時亦是已婚夫婦祈求子嗣的熱門地點。相傳金花娘娘掌管生育與感情，虔誠參拜往往願望實現。

荃灣青龍頭金花廟

地址：香港新界荃灣青龍頭村

交通：荃灣港鐵站乘小巴96M至總站。

坪洲金花廟已有約260年歷史，金花娘娘據傳極為靈驗。（圖片來源：坪洲金花廟）

坪洲金花廟已有約260年歷史，金花娘娘據傳極為靈驗，許多善信不遠千里專程前來參拜。相傳只要虔誠向金花聖母祈願，無不有求必應！廟前對聯寫道：「求子求孫有求必應，願男願女無願不成」，除了祈求生育順利，求姻緣與愛情運也極為靈驗。

坪洲金花廟

地址：離島坪洲永安街

交通：中環碼頭渡輪到坪洲，碼頭步行3-5分鐘。

坪洲仙姐廟

香港僅存兩間保留拜七姐習俗的廟宇，一在西貢官坑七聖古廟，一在坪洲仙姐廟。七夕期間，昔日會架設木橋、搭建彩棚，讓織女「降臨」村中，又有放天燈、乞巧等活動，充滿節日氣氛。雖然現今儀式簡化，但廟宇仍香火鼎盛，不少年輕女生攜鮮花、水果等供品前來，誠心祈求好姻緣、保佑戀情甜蜜順利，據說相當靈驗！

坪洲仙姐廟

地址：離島坪洲坪利路

交通：中環碼頭渡輪到坪洲，碼頭步行7-10分鐘。

坪洲龍母廟（圖片來源：香港非物質文化遺產（非遺）資料庫）

坪洲龍母廟又名悅龍聖苑，歷史源於1941年鍾七姑受龍母感召，從肇慶悅城龍母祖廟帶回聖物到港供奉，經多次遷移後於1971年建成現址。廟內供奉龍母娘娘，善信公認求子、求姻緣超靈！廟前龍水洗手可添運勢，閣樓龍床摸過更能帶來好運、好桃花、多子多福。誠心參拜，據說願望多能實現，特別適合想轉運或求感情順利的朋友。

坪洲龍母廟

地址：坪洲志仁街15號

交通：中環碼頭渡輪到坪洲，碼頭步行5-7分鐘。

吉澳是香港東北面一座偏遠小島，島上百年姻緣樹位於碼頭附近的天后宮前。（圖片來源：漁農自然護理署圖片）

吉澳是香港東北面一座偏遠小島，島上百年姻緣樹位於碼頭附近的天后宮前。這棵細葉榕樹形奇特，樹根交纏成心形，傳說坐在樹下想著心儀對象，直至落葉飄到頭上，便能覓得好姻緣。據聞此樹特別保佑男士，單身男士不妨誠心一試！相傳源於一對戀人真愛感動上天，讓雷劈大樹仍重生，象徵堅貞不渝的愛情。

吉澳姻緣樹

地點：吉澳碼頭

交通：馬料水碼頭乘街渡前往。

求姻緣宜忌

1. 留意參拜吉日

相傳農曆初六、十六及二十六，是拜神最靈驗的吉日，尤其適合求姻緣。這些日子被視為神明較易垂聽願望的時機，不少廟宇或姻緣石在這些日子香火特別旺盛。此外，特定節日如農曆正月十五元宵節、七月初七七夕、八月十五中秋（月老誕）亦是求姻緣的熱門時段，寓意圓滿與團聚。不過，即使平日參拜，只要心誠意正、專注許願，同樣有機會獲得庇佑。建議提前查閱農曆或廟宇公告，選擇適合自己的日子前去。

2.留意拜神指定步驟

不同寺廟、姻緣石或姻緣樹的參拜方法各有差異，例如黃大仙祠月老殿需閉眼直線走向金童/玉女像、觸碰紅線再繫上；寶雲道姻緣石則需上香、焚寶燭、轉風車、許願後收好姻緣符；慈雲山姻緣石可伏石假寐求啟示；吉澳姻緣樹則擲幣過心形樹根或等落葉掉落手中。初次參拜時，務必向在場廟祝或義工查詢正確步驟，避免錯過關鍵儀式。誠心跟隨規矩，能讓神明更容易感受到誠意。

3. 記得還神答謝

傳統講求「有借有還」，參拜許願後，無論願望是否實現，都應在適當時間返回還神，答謝神恩。通常建議在願望達成後（如脫單、拍拖、結婚）或該年年尾（農曆十二月）前還願。還神可帶鮮花、水果、糕點、喜餅或紅包添香油，誠心上香稟告感謝。還神不僅是感恩，更是維持與神明的良好緣分，避免「借而不還」影響運勢。不少善信分享，還願後運勢更順暢。

4. 不宜穿過份暴露的衣服

參拜時服裝宜端莊得體，以示對神明的尊重。避免穿露肩、低胸、短褲、短裙、露趾涼鞋或拖鞋等過份暴露的衣物，建議選擇長袖、長褲或顏色鮮艷的整潔服飾。有些廟宇更建議避免戴帽、墨鏡、口罩等遮蓋面部，讓神明清楚看見樣貌。衣著莊重不僅是禮貌，也能讓更專注於祈願過程。