新年利是封=身份地位象徵？Threads熱議「同買錶買手袋一樣」 網民：最緊要係有「內涵」！

新年利是封有各式各樣的設計，除了可愛卡通款，各大銀行、商場及奢侈品牌均會推出應節利是封。近日，有網民發起利是封反映身份地位象徵的討論，認為如同人們「買錶買手袋一樣」，憑著使用的利是封，就可以分辨對方的身份及地位，直言「基本上派咩利是就知咩料」。不過，大多網民不認同其說法，更坦言：「最緊要係有『內涵』！」

新年利是封=身份地位象徵？Threads熱議「同買錶買手袋一樣」

新年派利是是傳統習俗，也是對親友的一份心意與祝福，希望新一年大吉大利，事事順利。市面上有不同款式的利是封，除了卡通款，各大銀行、商場以及奢侈品牌亦會推出利是封，部份銀行及品牌甚至會因應賬戶級別，或全年累積消費而向客戶送出特別款式。故此，有網民認為利是封是另一種反映身份地位的指標，就如「買錶買手袋一樣」。

樓主表示，過往有觀察同事們使用哪種利是封，發現年輕人喜愛用可愛風格或卡通利是封，平日較為精打細算的同事則會選用「倒模利是封」。至於相對富有的同事，多用印有姓氏的利是封，或是印有名牌、銀行或保險公司標誌的利是封，直言「基本上派咩利是就知咩料」。

網民：最緊要係有「內涵」！

不過，大多網友不太認同樓主的說法，表示利是封未能確實反映其身份，使用哪種款式或出於個人喜好，「公司勁多利是封用Cartier、私銀都係入$20」、「收過卡通利是封，入邊$500」、「如果個利是封好高貴，裏面嘅錢係好少，個反差好大」。有網民分析，現今網上二手平台不乏出售私人銀行或名牌利是封，「carousell好似Private Banking利是封都有賣，利是就係睇入邊，否則派個AE Centurion利是封你得啦！」。

有網民表示利是的重點在於其「內涵」，「拆完咪又係掉，最緊要有內涵」、「我只睇入面包幾錢」、「我只在意裏面的錢，利是封無所謂，反正最後都係回收」、「我寧願係一個普通利是封，但係比$100、$500我，好過用呢啲名牌利是封但係裏面得$50」、「俾Hermes利是封但得$50，我都係唔會覺得開心」。不過，也有網民認為成年人看重體面，「大人係睇個封面係咩料」、「派得自己個姓一般都唔會少得去邊，銀行同保險都係$100起跳」。

文:RY

資料及圖片來源:Threads、Carousell