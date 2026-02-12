港人嫌阿信屋會員卡麻煩「幾時先可以取消？」 揭77折優惠背後有苦衷...

零售業的會員制度旨在提升顧客忠誠度，但其便利性卻時而引發討論。近日，有網民在社交平台對連鎖零食店「759阿信屋」的會員優惠提出質疑，認為出示會員卡的步驟繁瑣，寧願放棄77折優惠。這一言論引發網民熱議，更有網民揭示了該制度背後可能隱藏的「商業策略」。

港人批759阿信屋會員制度繁瑣落後 不解為何設無門檻77折優惠

該網民在Threads上發帖，表達了對「759阿信屋」會員制度的疑惑。根據阿信屋的規定，顧客購物滿指定金額即可申請實體會員卡，或透過手機應用程式「759 Online」註冊電子會員，憑藉會員資格，全場正價貨品可享77折優惠。

不過帖主就認為「諗起要拎張卡出嚟就放棄了」，而打消了購物的念頭。他認為「會員優惠呢樣嘢已經好out（落後）」，並直言若取消會員卡制度「一定會多啲幫襯」。他質疑，為何不能直接提供優惠價格，並直指這種做法是「玩數字遊戲」。

網民：張卡根本冇門檻，咁都懶？

此番言論一出，立即引來大量網民留言，意見紛陳。部分網民並不認同帖主的說法，指出阿信屋的會員卡基本沒有任何門檻，便可享有77折優惠，若忘記帶卡時，店員或其他顧客也會樂意幫忙，認為帖主「咁多嘢嫌」、「唔捨得俾正價」。此外，有網民認為阿信屋仍然提供實體卡，比起強制要下載手機應用程式並收集個人資料的商店，已經方便得多。

然而，帖主亦在回應中補充，雖然「我知道可以用app」，但眼見前方顧客「要摷、要開app已經好浪費時間」，反映出即使有電子會員卡，便利性問題依然存在。

會員價或與零售業定價有關...

在眾多討論中，有網民就留言解釋了「會員價」背後的商業策略。他指出，這種做法是為了「逃避定價過低被批發商或製造商詐型」。該網民指「阿信屋」創辦人林偉駿先生生前曾因將可口可樂定價過低，而遭到大型超市投訴，供應商更「強烈建議調高零售價，否則停止供貨」。因此，會員優惠價成為了一種在不觸動供應商底線的情況下，為顧客提供折扣的方式。

資料來源：Threads