新年長假+外遊必備！社區藥房平安藥包$47起 成人/兒童適用 附地址+開放時間

農曆新年假期將至，不少市民會選擇外遊，又或是到訪親友家中拜年團聚。如擔心旅行途中生病會影響行程，又或因遇上診所因假期休息，現時由非牟利機構或藥劑師團體營運的社區藥房設有兒童及成人的「平安藥包」配藥服務，方便市民應對突如其來的傷風感冒或腸胃不適等，即睇下文了解詳情！

新年長假+外遊社區藥房平安藥包！兒童/成人版$47起

農曆新年將至，除了忙於辦年貨，有小朋友或長者的家庭建議可以預先準備「平安藥」，需要外出拜年或外遊更安心！現時，由非牟利機構或藥劑師團體營運的社區藥房設「旅行平安藥包」的配藥服務，其中位於黃大仙的「藥健同心香港聖公會社區藥房」屬賽馬會藥健同心藥物支援網絡之一，分別推出6歲至12歲兒童及成人版旅行平安藥包，設有「傷風感冒」套裝和「腸胃不適」套裝，可選3日與7日份量，價錢由$47起。

此外，位於葵涌的醫護行社區藥房，由即日起至2月28日，凡於門市購買「腸胃急救包（$60）」或「旅遊平安包（$97）」，即可 免費換領實用福袋乙個。其中，「腸胃急救包」包括中和胃酸藥、止瀉藥、通便藥及腸抽筋藥；「旅遊平安包」則有頭痛藥、喉嚨痛藥、收鼻水藥等7款常見症狀藥物。

「藥同心香港聖公會社區藥房」旅行平安藥包價格表：

兒童（6-12歲）旅行平安藥包：

傷風感冒套裝 3日量$49 7日量$98 止痛退燒Paracetamol 500mg藥片 20粒 40粒 收鼻水/皮膚敏感Chlorpheniramine 4mg藥片 10粒 20粒 化痰Acetylcysteine 200mg化痰粉 10包 20包 腸胃不適套裝 3日量$55 7日量$110 止痌Loperamide 2mg藥片 10粒 20粒 止暈止嘔Dimenhydrinate 50mg藥片 10粒 20粒 止肚痛Hyoscine 10mg藥片 10粒 20粒

成人旅行平安藥包：

傷風感冒套裝 3日量$54 7日量$108 止痛退燒Paracetamol 500mg藥片 20粒 40粒 收鼻水/皮膚敏感Chlorpheniramine 4mg藥片 10粒 20粒 止咳Levodropropizine 60mg藥片 10粒 20粒 腸胃不適套裝 3日量$47 7日量$94 止痌Loperamide 2mg藥片 10粒 20粒 止暈止嘔Dimenhydrinate 50mg藥片 10粒 20粒 胃酸胃脹 中和胃酸化胃氣咀嚼片 10粒 20粒

配藥流程簡單及個人化

平安藥配藥服務根據個人需要度身定制，流程簡單，市民可先到門市領取平安藥配藥表格，填好個人基本資料及身體狀況，其後揀選需要照顧症狀。隨後，與社區藥劑師商討合適藥物。在領藥時，藥劑師會提供用藥指導及講解。現時，賽馬會藥健同心藥物支援網絡於港九新界設有8間社區藥房，每間社區藥房的開放時間、定價及藥劑師當值時間或有別，詳情可向相關社區藥房查詢。

賽馬會藥健同心藥物支援網絡社區藥房

1.良躍社區藥房

地址：香港仔華富邨華安樓地下114號舖

開放時間：上午10:00至晚上6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

聯絡電話：3550 5460/9100 7962（WhatsApp）

營運機構：香港仔坊會

2.藥健同心靈實社區藥房

地址：新界將軍澳貿業路8號新都城三期地下G32號舖

開放時間：上午10:00至晚上7:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

聯絡電話：2156 2280/5592 3623（WhatsApp）

營運機構：基督教靈實協會

3.藥健同心香港聖公會社區藥房

地址：九龍黃大仙龍翔道110號翔盈里3號舖

開放時間：上午10:30至晚上7:30（星期一至日及公眾假期）

藥劑師當值時間：上午10:30至晚上7:30（星期一至六）*

聯絡電話：2116 0382/9376 8194（WhatsApp）

營運機構：香港聖公會福利協會

*星期日及公眾假期只供預約服務

4.藥健同心女青社區藥房

地址：新界上水龍琛路48號上水匯903室

開放時間：上午9:00至晚上6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

聯絡電話：2511 6020/6239 5701（WhatsApp）

營運機構：香港基督教女青年會

5.藥健同心樂善堂社區藥房

地址：新界大埔寶湖道1號富．盈門地下2號舖

開放時間：上午9:15至下午2:00、下午3:00至晚上6:00（星期一至六）

休息日：星期日及公眾假期

聯絡電話：2187 2780/6992 7853（WhatsApp）

營運機構：九龍樂善堂

6.藥健同心博愛醫院社區藥房

地址：新界元朗大棠路11號光華廣場9樓904-905室

開放時間：上午9:00至晚上7:00（星期一至五）、上午9:00至下午5:00（星期六）

休息日：星期日及公眾假期

聯絡電話：3590 5766/5950 6880（WhatsApp）

營運機構：博愛醫院

7.藥健同心聖雅各福群會社區藥房

地址：香港北角英皇道383號9樓全層

開放時間：上午10:00至晚上6:00（星期一至六、下午1:00至2:00午膳休息時間）

休息日：星期日及公眾假期

聯絡電話：2116 8836/5981 6947（WhatsApp）

營運機構：聖雅各福群會

8.醫護行社區藥房

地址：新界葵涌葵昌路54-56號貿易之都901室‬

開放時間：

星期一：上午10:30至下午1:00、下午2:00至晚上7:30

星期二：上午9:00至下午1:00、下午2:00至晚上6:00

星期三：上午9:00至下午1:00、下午2:00至晚上6:00

星期四：下午2:00至晚上7:30

星期五：上午9:00至下午1:00、下午2:00至晚上6:00

星期六：上午9:00至下午1:00

聯絡電話：3596 3141/6778 9581（WhatsApp及Singal）

營運機構：醫護行者

