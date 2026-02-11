屈臣氏eDr加推夜診服務！遙距視像睇醫生 最快3分鐘有得睇+4小時送藥上門

踏入流感高峰期，市民在夜間偶然感到不適卻難以求醫的情況日漸普遍。為應付這需求，連鎖個人護理店屈臣氏近日宣布，「屈臣氏 eDr」視像醫生服務會加推「夜診服務」，最快3分鐘有得「睇醫生」，讓市民即使在夜間也能安坐家中，隨時獲得醫療支援。

屈臣氏視像醫生加推夜診服務！中西醫都有 最快3分鐘有得睇

連鎖個人護理店屈臣氏於2022年推出「屈臣氏eDr」視像醫生服務，市民只需一部手機，即可隨時以視像睇醫生，省卻排隊及等候的時間。日前屈臣氏宣布，由即日起eDr會增設夜診服務，市民萬一在晚上遇到身體不適，普通科診所又已關門的話，即可透過手機App體驗視像會診。

屈臣氏表示，無論是日診或夜診服務，最快約3分鐘即可連線專業醫生的視像會診，中西醫均可。經醫生診斷後，如有需要會獲處方藥物，化驗及影像檢查轉介，並享有最快4小時送藥上門的服務，確保身體不適的市民可在家中獲得完整的醫療照護。

日診/夜診/中醫會診費用、服務時間及送藥時間

日間會診

服務時段︰星期一至五8:30am-5:29pm、星期六9am-11:59am（不包括公眾假期）

收費︰$398/次（已包藥物、醫生紙及送藥服務）

送藥時間︰星期一至五5:29pm或星期六11:59am完成會診，最快當日送達

備註︰即日藥物特快配送不適用於西貢、清水灣、石澳、赤柱、愉景灣、馬灣、長洲、南丫島及坪洲、大嶼山南部（包括大澳、塘福、長洲、梅窩、貝澳）

夜間會診

服務時段︰星期一至五6:30pm-10:29pm（不包括公眾假期）

收費︰$458/次（已包藥物、醫生紙及送藥服務）

送藥時間︰

星期一至五10:29pm完成會診，最快可於4小時內送達

部分地區訂單將安排翌日送達

備註︰即日藥物特快配送不適用於西貢、清水灣、石澳、赤柱、愉景灣、馬灣、長洲、南丫島及坪洲、大嶼山南部（包括大澳、塘福、長洲、梅窩、貝澳）

中醫會診

服務時段︰星期一至五10am-5pm、星期六10am-11:30am（不包括公眾假期）

收費︰$398/次（已包3日藥物及運費）

送藥時間︰

4pm前完成會診，最快可於4小時內送達

備註︰4pm或之前完成視像會診，即可享免運費即日交藥服務；4pm後則會安排翌日送達，或可付$150運費，享用即日最快4小時特快藥物配送服務

不過，如想享用即日送藥服務的話，就需要留意及符合睇醫生的時間，星期日及公眾假期不設送藥。另外，部分地區如西貢、清水灣、石澳、赤柱及長洲等亦不設即日特快配送服務。

屈臣氏eDr App

資料來源︰屈臣氏