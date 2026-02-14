新年派利是全攻略！14個必知宜忌 避用3顏色利是封？新婚要派「雙封」？吉日拆利是可聚財

新年派利是全攻略｜農曆新年除了與親朋好友見面相聚之外，最開心當然是收利是時刻！原來派利是或收利是都有宜忌要留意，例如新婚夫婦第一年派利是要派雙封，金額需為雙數，代表雙雙對對；指定日子前不可以拆利是，否則新一年會不聚財，就連選用利是封亦大有學問，即睇下文了解派利是14個宜忌！

派利是與收利是其實都有不同宜忌，例如新婚夫婦第一年要各自派「雙封」利是，代表雙雙對對；過年封利是的金額亦需為雙數，避免封單數金額，免得不吉利。選用利是封方面，最好不要使用藍色、白色、綠色等與白事有關的顏色，以免鬧出誤會；同時最好避免「過期」或「二手」利是封，特別是選用生肖利是封的時候，例如馬年就不要使用蛇年的利是封，免得尷尬。拆利是亦要跟從一套傳統，正常初一至初十五被視為新年，故此初十五拆利是才能聚財。

新年派利是14個宜忌：

利是金額要雙數：正所謂「好事成雙」才夠好意頭，傳統上單數金額多用於喪禮吉儀，若派單數，有機會被對方誤會他在咒罵或帶來不吉，影響關係與運勢，建議選$20、$100、$200等雙數。 利用新鈔及不太殘舊紙鈔：新年前到銀行換新鈔是許多長輩的習慣，代表「迎新送舊」，但新年封利是亦不必一定用新鈔，只要是不太殘舊的紙幣，乾淨整齊已足夠顯出心意。 遇白事勿派利是：若家中遇上白事，傳統上整年都不宜派或收利是，也避免拜年或出席喜慶場合。現代多數家庭以「100日」為限，嚴守「三不」原則：不收利是、不拜年、不出席喜宴。新年期間若朋友祝賀，可禮貌說明「今年不太方便」，對方通常會理解。有些家庭則認為可收利是代表「接好運」，但各家習俗不同，最好先問長輩意見。 利是封注意顏色：利是封顏色選紅色或金色，象徵喜慶、發財與吉祥；最好避開藍色、白色、綠色等與白事相關的顏色，否則容易鬧出不愉快，甚至被視為大忌。 「擇利是」回禮：拜年時若親友帶禮物上門，主人家收到後應「擇利是」回禮，寓意「有來有往」、禮尚往來，雙方都沾喜氣，否則空手而歸不吉利也不禮貌。 利是派到正月15：傳統上，初一至十五都屬於農曆新年期間，派利是可以持續到正月十五元宵節。 正月後拆利是：建議正月十五過後（正月十六或之後）才拆利是，因為初一至十五仍是新年，象徵集齊所有祝福後才開啟財運，聚財更穩；如期間拆開或會「散財」、不聚財。 新婚夫婦第一年派雙封：新婚夫婦第一年需要派「雙封」，即夫婦二人各派兩封（共四封），取「雙雙對對」、吉利加倍的好意頭。第二年起，若對方不認識你的另一半，可改派單封。離婚後則可派單封或選擇不派，視乎個人意願與家庭情況 離婚人士派單封或不派利是：離婚後可以派單封或不派利是。 派利是予未婚長輩：傳統上，利是由已婚者派給未婚者，沒有年齡或輩份限制，因此已婚人士可以向未婚長輩派利是，表達尊重與祝福；當然也可只派給晚輩或小朋友，各地區習俗略有不同，視家族習慣而定。 派利是予已婚後輩：如果後輩已經結婚，仍可以派利是給他們，以示祝福。 勿用「過期」利是封：選購利是封時，最好勿用「過期」或印有前一年生肖的款式，例如馬年用蛇年圖案，避免尷尬。 勿用「二手」利是封：流傳利是封不要重用，因為代表好運已被打開，再打開一次便失去好運。 袋穩利是：收到利是一定要「袋穩」收好，別弄跌或掉在地上，俗語「財不落地」，一旦掉落就等於接不住運氣與財氣。

為甚麼要派利是？派利是又有甚麼寓意？

利是又稱「利事」或「利市」，相傳「利市」一詞於《易經》有記載，帶有本少利多的意思。元代《俗諺考》亦提及「為了吉兆，要向主家討個利市」的說法，所以利市亦有好運的意義。根據《易雜注》所載「營商利市，營達利事」，生意人派的叫利市，取其有利於做任何事情的意思。由於「事」和「是」兩個字相通，所以很多人都將「利事」寫成「利是」，一些老人家稱利是作「紅紙」。

現在常見的利是封歷史不長，清朝時仍未有利是封，以往每逢佳節要用一大張紅紙裁成小方塊，再將銅錢包在紅紙內，封成利是。農曆新年期間，當後輩與長輩聚會時，說些吉利賀年說話，長輩便以利是對後輩報以祝福的心意。

文:RY